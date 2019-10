Grailknights: Live-DVD wird am 01.11. veröffentlicht

Am Freitag, pünktlich zum Vorverkaufsstart der The Great VHS Battle – Grailknights Live in Grailham City veröffentlichen die Jungs einen fantastischen Teaser zur DVD, der richtig Lust auf mehr macht:

Kurz vor ihrer anstehenden Tour mit Feuerschwanz veröffentlichen die Grailknights ihren zweiten Livemitschnitt sowohl in Bild als auch Ton am 01.11.2019.

Die Video- und Audioaufnahmen sind im Mai in Grailham City, der Heimatstadt der fünf Knights, entstanden und ermöglichen Euch nun das Feuer der geschlagenen Schlacht vor dem heimatlichen Bildschirm zu erleben. Die Knights kämpfen in ihren Songs und auf der Bühne gegen riesige Skelettheere, gigantische Spinnen, einen Laserstrahlen schießenden Raptor, den mächtigen Cthulu und Zombies und müssen dabei noch muskulös aussehen.

Genießt nahezu zwei Stunden Videomaterial sowie 80 Minuten Audioaufnahmen dieses historischen Abends. Das Video wird euch als hochauflösender Download in einer nie dagewesenen utlra dubly 3D Klangkulisse dargeboten! Grailknights Battlechoir?!….

Wer nicht nur zuhören, sondern Teil dieser heldenhaften Geschichte sein will, der kommt nicht drum herum, sich The Great VHS Battle auf die Mattscheibe zu projizieren oder einem der legendären Konzerte der Grailknights beizuwohnen.

Tourdates:

09.11.2019 Metal Hammer Paradise – Weissenhäuser Strand

12.12.2019 Stuttgart – LKA Longhorn

13.12.2019 München – Backstage Werk

14.12.2019 Pratteln – Z7

19.12.2019 Hamburg – Markthalle

20.12.2019 Berlin – Columbia Theater

21.12.2019 Köln – Carlswerk Victoria

27.12.2019 Leipzig – Hellraiser

28.12.2019 Nürnberg – Löwensaal

07.02.2019 Aschaffenburg – Colos-Saal

13.03.2020 Hamburg – Indra

09.05.2020 Hannover – MusikZentrum