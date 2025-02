Demon’s Eye: Deep-Purple-Tributeband sucht Sänger:in

Die Deep Purple Tributeband Demon’s Eye sucht zu sofort einen neuen Sänger oder eine neue Sängerin. Das einzige verbliebene Gründungsmitglied, Schlagzeuger Andree Schneider, richtet sich an potenzielle Kandidaten:

Die Deep-Purple-Tributeband Demon’s Eye sucht eine neue Stimme – männlich oder weiblich. Der aktuelle Sänger Daniele Gelsomino möchte die Band nach acht gemeinsamen Jahren aus beruflichen Gründen verlassen. Er wird Demon’s Eye noch längstens bis Ende 2025 erhalten bleiben, um einen reibungslosen Übergang zu ermöglichen.

Drummer Andree Schneider aus Siegen/NRW: „Wir suchen eine Stimme, die der Musik von Deep Purple gerecht wird – sei es ein erfahrener Sänger oder ein junges Talent mit außergewöhnlichem Potenzial. Ein Rohdiamant ist also ebenso willkommen wie ein gestandener Frontmann. Letztlich zählt das Gesamtpaket – Stimme, Ausstrahlung und Persönlichkeit müssen zur Band passen.“

Seit 27 Jahren sind Demon’s Eye mit ihrer Deep-Purple-Tributeshow deutschlandweit unterwegs und spielen rund 25 Auftritte pro Jahr. Zu den Höhepunkten der Bandgeschichte zählen gemeinsame Auftritte mit den Deep-Purple-Musikern Ian Paice und Jon Lord. Außerdem hat die Band auch gemeinsam mit Ex-Rainbow-Shouter Doogie White zwei Alben mit eigenen Songs veröffentlicht.

Interessenten können sich per E-Mail an info@demonseye.com bewerben – am besten mit Hör-, Foto- und/oder Videomaterial. Mehr Infos gibt es unter www.demonseye.com.

Viele Grüße

Andree Schneider

Demon’s Eye

– Professional Deep Purple Tributeshow –

c/o Andree Schneider

Huvenweg 13

D-57234 Wilnsdorf

E-Mail: info@demonseye.com

www.demonseye.com

Tel. + 49 (0) 176 / 72791501

Highlights:

– Demon’s Eye mit Sinfonieorchester und mit Jon Lord (Deep Purple) an der Orgel in Potsdam, Siegen und München

– Demon’s Eye mit Ian Paice (Deep Purple) an den Drums in Holland, Deutschland und Österreich

– Demon’s Eye-Alben The Stranger Within und Under The Neon mit Doogie White (ex-Rainbow) on vocals

– Demon’s Eye als Support-Act für Foreigner

– Demon’s Eye als Support-Act für Uriah Heep

– Demon’s Eye als Support-Act für SAGA

Auch ich habe die Band bereits einige Male gesehen und war jedes Mal begeistert. Demon’s Eye ist demnächst auch wieder auf Tour, diesmal mit Machine Head im Gepäck. Tourdaten findet ihr unter www.demonseye.com.