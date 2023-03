Obwohl bereits genügend Veröffentlichungen für 2023 auf dem Markt bzw. angekündigt sind, wühle ich immer noch in der Restekiste der liegengebliebenen Promos/Veröffentlichungen des Jahres 2022. Ich hoffe doch immer wieder, einen (ungeschliffenen) Diamanten dort zu finden. Dieses Mal bin ich erneut in die Ecke der schwarzen Rohdiamanten gelangt.

Forever Burning ist der vierte Longplayer der in Melbourne ansässigen Band Denouncement Pyre und damit der Nachfolger von Black Sun Unbound (2016). Der Kern der Bandmitglieder ist/war auch noch bei der ebenfalls in Melbourne ansässigen Nocturnal Graves tätig.

Laut D (Gitarre/Gesang) ist das Album „Eine Hommage an den Triumph und die Trübsale derer, die den Pfad des Feuers gehen. Mit den Beschränkungen der irdischen Welt, die sich heftig gegen uns richten, stürmen wir vorwärts, unerschütterlich, ungebunden! Für immer brennen!“ Ah, ok!

Denouncement Pyre legen auf Forever Burning eine unwiderstehliche Mischung aus Black, Death und Thrash Metal hin. Das macht ab dem Opener und Titelsong Forever Burning unheimlich Laune. Hier geht es hart und wüst zur Sache, da wird dem Belzebub Feuer unter dem Arsch gemacht. Tolles Tempo, die Gitarren heulen das eine oder andere Mal schräg auf. Schon sehr geiles Zeug, bei dem man zum Deströyer 666 werden möchte. Es rumpelt, hämmert und dampft aus allen Ecken und Rohren. Ziemlich intensive Mucke, man ist einfach nur mittendrin in Forever Burning. Denouncement Pyre hinterlassen auf Forever Burning eine Spur der Verwüstung, da bleibt kein Koala auf seinem Eukalyptusbaum, kein Känguru in der Beuteltasche!

Forever Burning ist ein höllischer Ausbruch an Black/Death Thrash Metal in Nomini Destroyer 666. Ich sag es mal mit einem Song der Jungs: Burn This World And Start Again.

HIER! geht es für weitere Informationen zu Denouncement Pyre – Forever Burning in unserem Time For Metal Release-Kalender.