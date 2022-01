Desaster: veröffentlichen offizielles Video zu „Learn To Love The Void“

Die Koblenzer Black Thrash Einheit Desaster hat vorhin ein offizielles Video zu Learn To Love The Void gelauncht, dem Opener des aktuellen Albums Churches Without Saints, das am 4. Juni letzten Jahres via Metal Blade Records veröffentlicht wurde.

Ihr könnt euch das Video hier reinziehen:

Desaster Gitarrist Infernal: „Enjoy our new video clip, filmed at one of the rare live concerts in 2021, Party.San Herbstoffensive in Weimar, Germany. It was great to enter the stage again, we hope you can feel the hellfire burning and learn to love the void!“

Streamt das Album und kauft euch eure Kopien von Churches Without Saints unter: metalblade.com/desaster

Hier kommt ihr zu unserem Review zu Churches Without Saints.

Desaster live:

18/03/22 BE – Aalst – Oilsjt Omploft

21/05/22 DE – Gladbeck – Metal Bash

11/06/22 PL – Kluczbork – Black Silesia

21/07/22 DE – Weil am Rhein – Baden In Blut

20/08/22 AT – Kaltenbach – Open Air

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: