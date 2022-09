Detraktor: enthüllen „Full Body Stomp“ Trackliste

Die Thrasher Detraktor haben heute die Trackliste ihres neuen Albums enthüllt, schaut sie euch weiter unten an!

Full Body Stomp wird am 25.11.2022 bei Massacre Records erscheinen und als CD Digipak, limitierte Vinyl LP sowie in digitalen Formaten erhältlich sein!

Hier kann man Album bereits vorbestellen und digital vormerken » https://lnk.to/fullbodystomp

Dirk Weiss (Warpath, Sacrifire) ist bei der Coverversion von Undercrofts Evilusion als Gastsänger vertreten.

Mit Full Body Stomp eröffnen Detraktor ein neues Kapitel ihrer Bandgeschichte und liefern ein Album ab, das deutlich mit mehr Groove und heftigere Riffs aufwartet.

Es wurde von Domingo Trujillo im Dirty Box Studio gemischt und von Francisco Sánchez bei Damn Sound Mastering gemastert. Das Albumcover wurde von Martin Lindner entworfen, während sich Rafael Dobbs um das Artwork und das Layout gekümmert hat.

Am 30.09.2022 wird die erste Single, Bear Fight, zusammen mit dem dazugehörigen Video, veröffentlicht werden.

Detraktor – Full Body Stomp

CD Digipak

1. Gorilla

2. Bear Fight

3. Behave

4. Evilusion (Undercroft Cover)

5. Perro

6. I’m The King

7. Seven

8. Revenge

9. Filth Me Up

Ltd. Vinyl LP

A-Side

Gorilla

Bear Fight

Behave

Evilusion (Undercroft Cover)

Perro

B-Side

I’m The King

Seven

Revenge

Filth Me Up

Detraktor live:

02.12.2022 DE Siegen – Vortex

https://www.facebook.com/detraktor

https://www.instagram.com/detraktor_official