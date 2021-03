Devastating Light: Neues Lyric-Video zum Song „III“

Die finnische Post-Metal/Doom/Sludge Band Devastating Light ist bereit ihr Debütalbum I Have Already Failed You heute über Planet K Records zu veröffentlichen. Um das Ereignis zu feiern, ist jetzt ein neues Lyric-Video für den Titel III verfügbar:

Devastating Light ist eine DIY-Band aus Tampere, Finnland. Alles wird von Teemu Toikka (einem erfahrenen Veteranen der Punkszene in Finnland ) gespielt, aufgenommen, gemischt und gemastert. Devastating Light hat Geschichten zu erzählen und die Geschichten handeln von dem Schmerz der Existenz in unserer modernen Zeit, psychischen Gesundheitsproblemen und den Auswirkungen, die auf eine Person und die Menschen um sie herum haben.

I Have Already Failed You ist ein Konzeptalbum über einen Mann, der an Depressionen leidet und Vater wird, während die Welt um ihn herum untergeht. Es untersucht das Gefühl, nicht genug zu sein oder zu tun, und die Angst, die Krankheit irgendwie an das Kind weiterzugeben. Ist es überhaupt richtig, ein Kind in diese Welt zu bringen, die langsam endet?

Die Musik ist in jeder Hinsicht schwer, klanglich, ausdrucksstark und thematisch. Die zerquetschten Gitarren, langsamen Beats und die fernen Schreie schaffen eine trostlose Reise in die tiefsten Teile des Geistes, wo Sie dem Schmerz und der Verzweiflung nicht entkommen können.