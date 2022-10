Vor mehr als vier Jahrzehnten brachten die Engländer Diamond Head aus Stourbridge ihr Debütalbum The White Album heraus, welches bei uns in Deutschland unter dem Titel Lightning To The Nations den Weg in die Musikstores fand. Beeinflusst haben sie keine Geringeren als Metallica oder Megadeth mit ihrem NWOBHM. Als Vorreiter, Antreiber und Verfechter des Genres sorgten sie indirekt für viele Erfolge, die der britische Heavy Metal in den Achtzigern ausspuckte. Das heutige Thema befasst sich mit den alten Tracks, die man auf Lightning To The Nations zusammengetragen hatte. Lightning To The Nations (The White Album) [Remastered 2021] ist die neuste Version, die am 30.09.2022 über Silver Lining Music veröffentlicht wurde. Gefeatured wird das Originalalbum von den ¼ Inch Master Tapes. Lars Ulrich Brian Tatler hat geholfen, sie 1990 wiederzuentdecken. Neben dem Titeltrack Lightning To The Nations lebt die Scheibe von The Prince, Sucking My Love oder Am I Evil?. Diverse Lost Original Mixes bereichern die heutige Version dieses oft neu ins Rennen geschickten Albums. Der Klassiker erschien als Doppel CD, als Deluxe 180 Gramm Gatefold dreifach Vinyl-Edition mit dem remasterten Originalalbum, den verlorenen Mixen und Bonustracks. Es gibt auch eine einfache Vinyl-Edition nur vom remasterten Album, ebenso mit 180 Gramm. Dieser Tage spielt die Legende ein paar Gigs zusammen mit Saxon bei uns in Deutschland. Dort wird definitiv auch Material vom ältesten Longplayer der Jungs von Diamond Head auflaufen. Bestückt mit nettem Bonusmaterial kann man die Produktion erneut durchwinken. Mich persönlich stört etwas, dass bereits vor zwei Jahren ein Re-Release vollzogen wurde. Nur auf Lightning To The Nations zu zeigen, haben Diamond Head gar nicht nötig. Daher schwimmt doch das eine oder andere kleine Haar in der sonst so erfolgreichen Suppe.

HIER! geht es für weitere Informationen zu Diamond Head – Lightning To The Nations in unserem Time For Metal Release-Kalender.