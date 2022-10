Bridge Of Souls: veröffentlichen das Debütalbum „Iris“; seht euch das Lyric-Video zu „Sanctuary“ an

Die französische Modern Metalcore-Band Bridge Of Souls hat ihr Debütalbum Iris veröffentlicht, zusammen mit dem Lyric-Video zum Song Sanctuary.

Bridge Of Souls beginnen stark mit dem Titeltrack und bieten den Zuhörern ein wahrhaft erderschütterndes Riff. Das Album geht weiter mit kosmischen Synthesizern und ätherischen Gesangsmelodien. Bridge Of Souls demonstrieren eine unglaubliche musikalische Vielseitigkeit und mischen modernen Metal mit melodischem Death Metal und Elementen des klassischen Metalcore. Was Iris zu einem wirklich einzigartigen modernen Metal-Album macht, ist die Verwendung von Synthesizern, die der Platte einen kosmischen und imposanten Sound verleihen.

Die Zuhörer werden eine Reise von dunklen zu positiveren Atmosphären machen. Die Band weist darauf hin, dass diese Reise nicht nur zwischen Licht und Schatten verläuft, sondern zwischen Hoffnungen und Verzweiflung, Stille und Stürmen, Klarheit und Chaos. Es ist kein Zufall, dass sie erklärten:

“Iris ist die Botengöttin der griechischen Götter, die die Verbindung zwischen Göttern und Menschen ermöglicht. Iris ist aber auch der runde und farbige Teil des menschlichen Auges, durch den es Informationen aus unserer Umgebung erhält. In diesem Album versetzen wir uns in die Lage unserer Göttin, um die menschliche Seele zu erforschen, und wir versetzen uns in die Lage eines Menschen, der den Göttern gegenübersteht. Der Mensch steht im Mittelpunkt unserer Texte und wir beschreiben diese Stimmungen, ihr Verhalten und die Folgen ihres Handelns. Wir sprechen über die Seele im Schmerz der Verlassenheit, Depression und Selbstsucht, aber auch über den Zustand der Welt, in der wir leben. Es ist ein ziemlich dunkles Album, aber es hinterlässt immer einen Hauch von Hoffnung und Erlösung.”

