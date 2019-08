Die Grüne Welle: neu bei Drakkar + Album-Release & erste Single

Die Grüne Welle. Das ist weder Gemüseauflauf noch vegetarischer Schinkenspicker. Nicht Veggischnitzel, nicht Chili sin carne. Aber wer würde nicht am liebsten die halbe Speisekarte querbeet bestellen, weil die Entscheidung so schwer fällt und halt alles irgendwie schmeckt? Die Grüne Welle macht es da einfach: An der Schnittstelle zwischen Punkrock und Deutschrap reichern Haiko (Gesang, Bass), Locke (Sprechgesang), Alvin (Gitarre, Gesang) und Leon (Drums) diese ohnehin schon explosive Mischung gekonnt mit Elementen aus den Bereichen Indie und Ska an, wozu vor allem Saxophonistin Lizzy die besondere Note(n) beiträgt. Als Topping geben sich gerappte deutsche Texte und hymnisch gesungene Refrains die Klinke in die Hand. Inhaltlich läuft das hier dann aber doch nach guter, alter Punkrockmanier: Zwischen Sinnkrise und Politik spielt sich die Band ihrem Namen getreu nonstop geradeaus in die Ohren des geneigten Zuhörers .

… und als wäre die Signing-News alleine nicht schon Grund genug zur Freude: Das neue Album von Die Grüne Welle trägt den Titel Wirf Dein Leben Weg! und wird am 1. November 2019 veröffentlicht. Vorbestellungen sind ab sofort möglich: http://smarturl.it/DGW_Wdlw

Tracklist:

1. Hier Im Dreck

2. Dämonen Feat. Axel Kurth

3. Bier Gegen Wein

4. Wutbürger

5. Kein Problem Feat. Weekend

6. Wirf Dein Leben Weg

7. See You In Hell

8. Teilzeitchrist

9. One Love

10. Gesternmorgennichts

11. Für Die Massen

12. Knopfdruck

Ihr wollt noch mehr? – Na gut: Die erste Single aus dem Album haben wir auch schon mal für euch im Angebot: Hier Im Dreck heißt sie und kann überall gestreamt und erworben werden. Oder ihr schaut euch einfach das offizielle Video dazu an und bekommt gleich einen Eindruck wer Die Grüne Welle sind und wie sie klingen.

Mehr Infos zu Die Grüne Welle: Facebook, Spotify, Instagram, Homepage

Kommentare

Kommentare