Sahg – Born Demon

Vor 19 Jahren gegründet, wuchsen die Norweger Sahg in den letzten Jahren immer mehr dazu heran, den Doom Metal Olymp zu stürmen. Mit ihrem dunklen Heavy Metal schießen sie bitterböse Giftpfeile. Im Herbst stand die siebte Veröffentlichung der vier Musiker an. Gehen wir direkt den größten Schwachpunkt an, das Cover Artwork. Irgendwo in den Achtzigern hängengeblieben, wirkt das Ganze zu billig, daran ändert der grimmig dreinblickende Totenschädel nichts. Doch was steckt hinter den 40 Minuten von Born Demon? Zunächst einmal zehn Nummern, die zwischen drei und vier Minuten lang sind. Für das Genre kann man da noch von kurzen Tracks sprechen. In der Zusammenarbeit mit Drakkar Entertainment lässt das Quartett aus Bergen kurze Sequenzen mit jeweils eingängigen Refrains auf euch los. Mein persönlicher Favorit lautet Black Cross On The Moon. Super eingängig, mit dem typischen Achtziger-Feeling macht die Nummer im Midtempo ordentlich Laune. Gitarrist und Sänger Olav Iversen hat nicht nur alles im Griff, sondern setzt durch seine Vocals dem Titel die Krone auf. Schneller können die Skandinavier auch. Leicht thrashig agieren sie auf Evil Immortal. Gesanglich bleibt Olav bei seinem Stiefel, den er auf Born Demon nicht mehr ablegt. Qualmend drückt er diese nach dem wilden Ritt in das nasse Gras. Für den kräftigen Sound sorgt zudem Ole Walaunet an der zweiten Gitarre, während Schlagzeuger Mads Lilletvedt und Bassist Tony Vetaas meist sorglos den Background übernehmen. Wüst, gar ungestüm zieht mit Salvation Damnation ein kleines Unwetter auf, um die Gemüter abzukühlen. Mit einer kleinen Delle durch Killer Spirit (From Outta Hell) kommen Sahg zum Finale. Dort warten Heksedans und Destroyer Of The Earth, die an die ersten Tracks anknüpfen können. Unterhaltsam, mit vielen gelungenen Momenten kann man den neu geborenen Dämon allen Doom Metal Fans anbieten, die möglicherweise von Sahg noch nie was gehört haben.

