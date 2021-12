Die Kammer: veröffentlichen Single „Ago“ zum 10-jährigen Bandjubiläum

„Step by step on a snow-covered road … “

Viele zahlreiche musikalische Schritte liegen bereits hinter Marcus Testory und Matthias Ambré, den Protagonisten der Kammer. Ihren letzten beschritten sie noch in diesem Jahr am 22. Dezember 2021, dem 10. Gründungstag des Duos. Die Kammer veröffentlichte die neue Single Ago, samt Video, auf allen verfügbaren Plattformen. Liebevoll komponiert, arrangiert und produziert für die aktuelle 4-köpfige Besetzung, geht der Song mit uns den ersten großen Schritt hin zum geplanten Album Season 5. Noch immer prägen neben Testorys charaktervollen Stimme die akustischen Instrumente, wie Gitarren und Cello die Klangwelt der Kammer. Doch nun kommt, noch auf subtile, vorsichtige Weise, ein neues hinzu: Elektronik.

„It’s been a long way from silence …

Als diese Eröffnungsworte der ersten Single der beiden Musiker Ambré & Testory The Orphanage unter dem Label Die Kammer vor zehn Jahren erklangen, hatten beide bereits ihre Fußabdrücke in der Schneedecke der winterlichen Musiklandschaft Europas hinterlassen. Testory war seit Ende der 80er-Jahre lange Zeit Frontmann der Wiener Dark-Wave-Band A Wedding Anniversary, später Betreiber der Akustikformation Chamber. Ambré war Mitbegründer und über zehn Jahre Produzent, Ko-Komponist, Arrangeur, Gitarrist und Backgroundsänger der Band ASP. Seite Ende 2011 sollte Die Kammer von nun an den gemeinsamen Weg der beiden Künstler beschreiben.

„Welcome to the orphanage …“

Sie bezeichnen ihre Musik selbst als »“unheilvolle Mischung aus Indie, Folk, Singersongwriter und Gothic“. Die vornehmlich englischsprachigen Songs erzählen skurrile und morbide Geschichten, die von Melancholie, Vergänglichkeit und Tod, aber auch von unbeirrbarer Freude und Lust am Leben geprägt sind. In den Narrativen finden sich oft feiner Sarkasmus und subtile Gesellschaftskritik sowie autobiografische Erfahrungen und persönliche Erlebnisse. In Szene gesetzt werden die Songs in variablen Besetzungen. Mal minimized zu zweit. Oft in größerer Kammer-Orchester-Besetzung mit Tuba, Viola, Violine, Cello, Bass und Drums. Seit 2020 vorwiegend in kompakter Viererformation.

Die Kammer – Ago

VÖ: 22.12.2021