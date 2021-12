Wolf: kündigen neues Studioalbum „Shadowland“ für April 2022 an

Die schwedischen Heavy Metal-Master Wolf kündigen ihre Rückkehr mit einem neuen Studioalbum mit dem Titel Shadowland an! Das Album soll am 1. April 2022 über Century Media veröffentlicht werden!

Es ist ihr 9. Studioalbum und der Nachfolger des 2020 erschienenen Feeding The Machine.

Niklas Stalvind (Gesang, Gitarre) äußert sich zum neuen Album:

„Wir sind endlich an dem Punkt, an dem das neue Wolf-Album aufgenommen, gemischt und gemastert ist. Es ist fertig! Aus offensichtlichen Gründen haben wir seit der Veröffentlichung von Feeding The Machine nicht mehr getourt, was bedeutete, dass wir all unsere Zeit und unsere Bemühungen auf die Arbeit an einem neuen Album verwenden konnten, und das haben wir auch getan. Und ich kann euch sagen, dass wir super begeistert davon sind! Was mich persönlich betrifft, so erinnert mich der Sound an eine aktualisierte Version des Evil Star-Albums, mit dieser „Auf die Fresse“-Klarheit. Zudem erinnern mich die Songs an das melodische, aber düstere The Black Flame-Album, und gleichzeitig höre ich auch etwas Neues. Ich bin mir sicher, dass Fans aller Ären von Wolf etwas finden werden, das ihnen gefällt. Wir können es kaum erwarten, die Reaktion des Publikums darauf zu hören, wenn wir das nächste Mal live spielen. Metal stirbt nie!“

Das Artwork wurde wieder einmal von dem einzigartigen Thomas Holm (Mercyful Fate, King Diamond) gestaltet.

Die Vorbestellung beginnt am 28. Januar 2022! Haltet Ausschau nach weiteren Neuigkeiten über Wolf und das kommende Album!

Wolf – Line-Up:

Niklas Stalvind – Gesang, Gitarre

Simon Johansson – Gitarre

Pontus Egberg – Bass

Johan Koleberg – Schlagzeug

Wolf online:

Website – www.wolf.nu

Merch – wolfmetalmerch.bigcartel.com

Facebook – www.facebook.com/officialwolf

Instagram – www.instagram.com/wolf_metal_official