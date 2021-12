Cantique Lépreux: neue EP „Sectes“ bei Eisenwald erhältlich

Cantique Lépreux kehren mit Sectes zurück, einer EP, die vor wildem Black-Metal-Wahnsinn nur so strotzt.

Cantique Lépreux, eines der wütendsten Projekte aus Québec City, wurde 2014 von Blanc Feu (Gitarren, Gesang und Keyboard), Cadavre (Schlagzeug) und Matrak (Bass) gegründet. Auf Sectes präsentiert die Band vier Tracks reinen Black Metal und schafft es, Musik von fesselnder, unmittelbarer Natur zu schaffen. Im Grunde schleppt Sectes den Hörer in die finstersten Gräber des Black Metal der frühen 90er Jahre und läutet die Beschwörung eines höchst unheilvollen Zaubers ein. Von den ersten Klängen von Sectes an ist klar, dass Cantique Lépreux eine Band mit intensivem Fokus sind, die die Aufmerksamkeit der Hörer mit ihrem absolut fauligen Sound sofort auf sich zieht. So beginnt der Opener Sacrements De La Vengeance mit einem heftigen Sturm aus verzerrten, akkordbasierten Riffs, die von wütendenden Doublebasses untermalt werden. Die kurzzeitig chromatische Gitarrenarbeit entwickelt sich dabei schnell zu verheerenden und äußerst effektiven Blasts. Die Musik auf Sectes und insbesondere Blanc Feus inbrünstige Gesangsarbeit lassen keinen Zweifel an den Absichten der Band. In Anbetracht dieser gewaltigen Klanglandschaft ist es nicht verwunderlich, dass Sectes bisher unveröffentlichtes Material enthält, das in einer verlassenen Krypta verstaut war und erst jetzt vollständig ausgegraben wird. Hörer, die mit den Live-Audio-Schändungen der Band vertraut sind, waren vielleicht schon den üblen Dämpfen dieser Tracks ausgesetzt, aber erst jetzt werden sie Zeugen ihrer vollen nekromantischen Pracht.

Sectes wurde von der Band selbst aufgenommen und abgemischt, die diesen vier Tracks den wütenden und organischen Sound verpasst hat, den man braucht, um das Material richtig zu erleben. Hier gibt es keine plastischen Studiotricks zu hören. Das Mastering wurde in den Priory Recording Studios von Greg Chandler durchgeführt.

Cantique Lépreux – Sectes (EP)

Label: Eisenwald

Release-Datum: 17.12.2021

Tracklist:

1. Sacrements De La Vengeance

2. Le Repaire Des Anges Galeux

3. Lune Défroquée

4. Coterie

Spielzeit: 19:21 Minuten

Cantique Lépreux – Line-Up

Blanc Feu – Vocals & Guitars

Matrak – Bass

Cadavre – Drums

Cantique Lépreux – online:

https://www.facebook.com/cantiquelepreux

https://cantiquelepreux.bandcamp.com/album/sectes