Disminded: veröffentlichen „Unleash Hate“ vom kommenden Album

Am 3. März erscheint mit The Vision das neue Album der deutschen Deather von Disminded. Dramatische Melodien, beinharte Grooves und rasante thrashige Parts treffen auf tiefgründige, unverschönte Lyrics, direkt aus den tiefsten Abgründen der Seele. Als ersten Vorgeschmack auf die Death Metal Walze steht ab sofort der Song Unleash Hate auf dem YouTube Kanal von MDD zur Verfügung. Das Album kann schon jetzt bei diversen Händlern vorbestellt werden. The Vision, im Übrigen produziert von Harris Johns, ist ein ohne Kompromisse vorgetragenes musikalisches Statement, welches Fans des Genres mit der Zunge schnalzen lässt! Be prepared!

The Vision Tracklist:

01. A Melting Of Worlds

02. Nightmare

03. Unleash Hate

04. Judgement Day

05. Coro-Nation

06. Final Prayer

07. World War 3

08. Dead Water

09. The Cult

10. New God Rising