Document 6: spielen am 15.04.2023 in Übach-Palenberg

Was das? Festival oder Konzert?

Jedenfalls gibt es am Samstag 15.04.2023 ganze fünf Bands zum Preis von Einer. Ab 19:00 Uhr ist für schlappe 12 Euro der Einlass. Als erste Band werden Document 6 aus Aachen spielen. Die Band spielt seit 2012 deutschsprachigen Grindcore. Es darf erwartet werden, dass Document 6 spielen als wenn der Teufel Weihwasser ins Gesicht gespritzt bekommen hätte. Danach werden Colostomy aus Rotterdam mit ihrem hyperschnellen Grindcore-Sound und einer Stimme direkt aus dem Scheißhaus alle Löcher stopfen die Document 6 offen gelassen haben. Colostomy wissen jedenfalls absolut was sie tun, denn schließlich lässt kein geringerer als der ehemalige Sinister Gitarrist Bart van Wallenberg die E-Gitarren-Saiten schwingen.

Kinski aus Köln eröffnen danach die hyperblast Powerviolence Tür. Kinski verstehen es den Powerviolence als Untergenre des Hardcore-Punk in Perfektion zu zelebrieren. Ultraschnell wie Grindcore aber eben ohne Metaleinflüsse werden Kinski die Wände zum zittern bringen. Als Co-Headliner kommen dann Sanitys Dawn auf die Bühne. Die Band aus Hannover, die bereits seit 1987 existiert, spielen Old-School-Highspeed-Grindcore und sind wohl jedem Liebhaber der härteren Gangart bestens bekannt. Sanitys Dawn werden ein “fucking monument of violence” auf das Parkett legen, dass es sich gewaschen hat.

Zum Abschluss werden die großartigen Klont!! im Rahmen ihrer Seventh Klont Of A Seventh Klont Tour die Bühne als Headliner betreten. Klont!! werden den Abend dann so richtig rund machen. Die Band aus dem niederländischen Laarbeek bei Eindhoven bietet brutalen Death Metal das es aus den Poren blutet. Songnamen wie Feed Them To The Pigs oder The Dark Strangler sprechen für sich. Es wird also ein Abend der es in sich hat. In diesem Sinne stay Brutal.

