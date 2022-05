Dog Dimension – Rabies (EP)

Artist: Dog Dimension

Herkunft: Berlin, Deutschland

Album: Rabies (EP)

Genre: Alternative Metal, Grunge, Experimental Rock

Spiellänge: 23:04 Minuten

Release: 13.05.2022

Label: Dogspeed! Records

Link: www.dogdimension.de

Bandmitglieder:

Bass, Gitarre – Josefine Lukschy

Gitarre – Alexander Meurer

Schlagzeug – Immo Philipp Hofmann

Tracklist:

Rabies Do It Again Crust Blue Bag Parasite Grand Prix

Mal wieder so eine geile Empfehlung eines Berliners für eine Berliner Band. Ja, der Arne von Noisolution weiß halt, was so mein Ding ist. Es ist das Berliner Trio Dog Dimension, welches nicht nur ihn und mich begeistern wird. Dog Dimension sind Josefine Luckschy (Gitarre, Bass), Alexander Meurer (Gitarre) und Immo Philipp Hofmann (Schlagzeug), die sich erst 2019 gründeten und nun mit Rabies nach Area Of Outstanding Beauty (2019) und Endless Summer (2021) mit Rabies ihre dritte EP am Start haben. Offiziell veröffentlicht wird Rabies am 13.05.2022 auf CD, eine Vinylveröffentlichung wird es im vierten Quartal dieses Jahres geben.

Auf Rabies zeigen sich Dog Dimension wirklich wie ein tollwütiger Hund. Sie geben sich unheimlich experimentell, manchmal sogar noisig. Dazu noch grungig und sogar groovig. Rabies ist vor allem eins: unheimlich abwechslungsreich!!! Fangen wir einfach mal bei dem Opener und Titelsong Rabies an. Da legt das Trio einen unheimlich Grunge-angehauchten, tollwütigen Song hin. Dreckig, rotzig kracht es an allen Ecken. Josefine Lukschy wirkt mit ihrem Gesang recht markant, dominiert das Geschehen jedoch nicht, da ist noch genug Entfaltungsfreiheit für die Instrumente. Das zeigt sich auch so in den nachfolgenden Songs.

Da möchte ich doch gleich sagen: Do It Again! Das machen Dog Dimension dann auch, zumindest vom Titel her. Was dann mit Do It Again kommt, ist ein echt starker Experimental Rocker. Ganz anders kommt es dann mit Crust. Unheimlich düster ist Crust und kommt eigentlich wie eine erzählte Horrorgeschichte rüber. Tales From Edgar Allan Poe. Richtig dynamisch und soundtechnisch abgehoben wird es in Blue Bag. Da hat man einiges in diesen Blue Bag hineingepackt. Und ja, ich liebe diese Stimme von Josefine, die hat was!

Die EP hat sich bereits wie ein Parasit in mich hineingefressen, da braucht es eigentlich nicht mehr den Song Parasite. Das Trio ist für mich wirklich schon eine kleine Sensation und wird von mir hierfür einen Grand Prix erhalten. Den geben sie sich mit dem Abschluss dieser Platte auch schon selbst. In Grand Prix, dem letzten Song auf Rabies, wagen Dog Dimension einen kleinen Ausflug in instrumentale Drum’n‘Bass- und Hip-Hop Gefilde. Das erstaunt jetzt natürlich, aber Dog Dimension haben sich vorher ja schon unberechenbar im künstlerischen Sinne gezeigt.

Dog Dimension ist die nächste Band auf der to Do Liste für mich, wenn es auf Tour für die Berliner gehen sollte!