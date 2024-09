Dog Eat Dog – Walk With Me (Re-Release)

Artist: Dog Eat Dog

Herkunft: New Jersy (USA), International

Album: Walk With Me

Genre: Crossover

Spiellänge: 40:59 Minuten

Release: 2006 (Original), 20.09.2024 Re-Release

Label: Nuclear Blast (original), Metalville Records

Link: https://www.facebook.com/dogeatdog.official/

Bandmitglieder:

Gesang – John Connor

Gitarre, Gesang – Sean Kilkenny

Bass – Dave Neabore

Schlagzeug – Brandon Finley

Tracklist:

Showtime Hell Yeah! Undivided M.I.L.F. Walk With Me All Night ESB My Frustration Summertime Cannonball Dark Secret Fun Lovin

Die 1991 gegründeten Dog Eat Dog kombinieren Stile wie Hardcore-Punk, Heavy Metal und Hip-Hop und werden von vielen als Pioniere des Crossover angesehen. Ihre damals innovative, stark auf Party ausgelegte Musikrichtung führte Mitte der 1990er-Jahre zu einem Boom im Musikbusiness. Einzigartig in der Instrumentierung von Dog Eat Dog war die Einbindung eines Saxofons.

Die Alben All Boro Kings und Play Games wurden mit Gold ausgezeichnet. Vor allem live tourt man sich seit Jahrzehnten den Arsch ab. Ich persönlich durfte die Jungs schon ein paarmal sehen. Studioalben gibt es lediglich fünf Stück von Dog Eat Dog. Im letzten Jahr ist erst ihr letztes und fünftes Album Free Radicals herausgekommen. Ganze 17 Jahre früher, nämlich 2006, ist bereits der Vorgänger Walk With Me erschienen.

2003 kamen sie in Kontakt mit Claus Grabke (Thumb), der deutschen Crossover-Legende. Mit ihm arbeiteten sie an Songs wie M.I.L.F., Hell Yeah, Cannonball oder Undivided für ihr neues Album. Die Songs landeten dann mit viel Liebe produziert auf dem Album Walk With Me, von Claus Grabke in seinen Studios in Gütersloh aufgenommen und von Claus Grabke und Dog Eat Dog produziert. Das Album wurde 2006 über Nuclear Blast veröffentlicht. Die Scheibe war lange Zeit nicht erhältlich und erscheint nun als Re-Release über Metalville Records. Im Shop ist Walk With Me als CD und orangefarbenes Vinyl (500 Stück) erhältlich.

Das Line-Up von Dog Eat Dog auf Walk With Me bestand aus John Connor (Gesang), Dave Neabore (Bass, Gesang, Gitarre), Brandon Finley (Schlagzeug) und Sean Kilkenny (Gitarre, Gesang). Somit ist es fast mit dem heutigen Line-Up der Band identisch. Lediglich Roger Haemmerli hat von Sean Kilkenny die Gitarre übernommen. Er stieß von der Band Henchman relativ spät zu Dog Eat Dog. 2006 vertrat er bereits den standardmäßigen Gitarristen, verließ die Band aber rasch wieder, bevor er seit 2009 komplett den Gitarrenpart bei Dog Eat Dog übernahm.

Ihre großen Hits hatten Dog Eat Dog zwar einige Jahre früher, allerdings haben sie auch hier nicht wirklich nachgelassen, Hell Yeah. Ich mag die Band sowieso. Live eine absolute Nummer. M.I.L.F. geht echt wie eine ab und der Titelsong Walk With Me (mit Saxofon) ist ja wohl eine typische Dog Eat Dog Nummer. Eine Frustration habe ich beim Hören des Albums überhaupt nicht, denn so ein Song wie My Frustration geht rein wie ein Cannonball! Sehr gut produziert ist die Platte allemal und sie hat einen hohen Spaßfaktor!