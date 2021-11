Dong Open Air: Programm 2022 vollständig

Das Programm des Dong Open Air 2022 ist vollständig! Zwar sind es noch acht Monate bis zum Festival, aber die Basis zur Vorfreude bis dahin ist gelegt und obendrein so fett wie nie zuvor!

Falls ihr noch keines habt, sichert euch jetzt euer Ticket für das Dong Open Air XX, denn 90 % der Karten sind bereits weg! Was bei dem Line-Up nicht unbedingt überrascht:

Testament brennen darauf, mit ihrem in Deutschland bisher höchstplatzierten, aktuellen Album Titans Of Creation live endlich durchstarten zu können, während die Emil Bulls, Fiddler’s Green, Blaze Bayley und Skyclad jeweils im Jubiläums-Modus sind (2 x 25 & 2 x 30 Jahre Band- / Legendengeschichte).

Memoriam haben uns erst dieses Jahr ihr bretthartes Album To The End beschert, während Skindred einen neuen Label-Deal frisch eingetütet haben und sicherlich heiß darauf sind, möglichst bald den Nachfolger zu Big Tings rauszuhauen. Um damit dann das Dong einmal mehr abzureißen – was in etwa dem Anspruch von Knorkator gleichkommen wird.

Getragen wird das Ganze von einem Fundament aus großartigen Acts wie den Geschwistern Brothers Of Metal und Sisters Of Suffocation sowie den Moshbox-Veteranen Volter und Galactic Superlords. Außerdem Wind Rose, 1914, Nanowar Of Steel, den Dong-Orkan-2004 erprobten Disillusion und noch so einigen mehr.

Und, ach ja, Blind Guardian. Die Band, die einen Teil der Gründungsgeschichte des Dong Open Airs angestoßen hat, so dass sich mit ihrer Show auf dem zwanzigjährigen Jubiläum ein ziemlich großer Kreis episch schließen wird.

Na? Bock bekommen auf drei Tage Sommerfestival auf dem Dongberg, wo der Ausblick mindestens so gut ist wie das Programm? Dann sichert euch jetzt euer Ticket!

Rechtzeitig für den Weihnachtsbaum werden wir euch übrigens ab kommenden Dienstag, 23.11., für nur sehr kurze Zeit neues Merchandise anbieten können. Neben neuen Shirts, Pullis und Zippern wird es auch Kleinkindmoden, Patches und erstmals Mützen und Caps zur Auswahl geben. Verpasst das nicht!

Wir freuen uns auf euch!

Euer Dong Team