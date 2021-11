Igorrr: veröffentlichen Livevideo zu „Opus Brain“

Igorrr haben das Video zu Opus Brain veröffentlicht, ein passendes Dokument zur atmosphärischen und experimentellen Live-Performance der Band. Das Video wurde live während des Auftritts der Band beim Pol’and’Rock Festival am 30. Juli 2021 gefilmt und stammt vom 2017er Album Savage Sinusoid, das von Metal Injection als „ein beeindruckendes Werk aus Chaos und Technik“ bezeichnet wurde.

Unter der Leitung des Architekten Gautier Serre begrüßen Igorrr zwei neue SängerInnen, Aphrodite Patoulidou und JB Le Bail. Ergänzt durch den Schlagzeuger Sylvain Bouvier und den Gitarristen Martyn Clément sind Igorrr inzwischen eher ein Kollektiv als das Werk eines einzelnen Mannes, was die Bandbreite von Gautiers Musik weiter vergrößert hat, ohne die Integrität zu opfern. „Ich will einfach die Musik machen, die ich liebe, ohne mich zu fragen, ob sie zu komplex ist oder zu weit weg von dem, was die Leute mögen. Keine Einschränkungen, wie eine große Party mit Metalheads, Elektronik-Nerds, Klassik- und Barockfans und Zigeunergeigern, die sich betrinken und das Beste aus jedem Genre zusammenbringen!“

Die europäischen Fans werden im November endlich in den Genuss der genreübergreifenden Klänge von Igorrr kommen.

Alle Igorrr Livedates: igorrr.com

Igorrr

+ Horskh

+ Autarkh

25/11 – Caen (FR) – BBC

26/11 – Tours (FR) – Le Temps Machine

27/11 – Rouen (FR) – Le 106

30/11 – Nantes (FR) – Stereolux

01/12 – Genève (SW) – Post Tenebras Rock

02/12 – Nîmes (FR) – Paloma

03/12 – Poitiers (FR) – Le Confort Moderne

04/12 – Toulouse (FR) – Metronum

06/12 – Nijmegen (NL) – Doornroosje

07/12 – Utrecht (NL) – Tivoli

08/12 – Lille (FR) – Aeronef

09/12 – Bruxelles (BE) – La Madeleine

10/12 – Strasbourg (FR) – La Laiterie

11/12 – Paris (FR) – Le Trianon

12/12 – Nancy (FR) – L’Autre Canal

14/12 – Lyon (FR) – Ninkasi Kao

15/12 – Clermont-Ferrand (FR) – La Coopérative de Mai

16/12 – Auxerre (FR) – Le Silex

17/12 – Bordeaux (FR) – Rock School Barbey

18/12 – Limoges (FR) – CCM John Lennon

EU Part II (2022):

Igorrr

+ Otto Von Schirach

+ Drumcorps

07/04 – Magny-le-Hongre (FR) – File 7

08/04 – Saint Germain en Laye (FR) – La Clef

09/04 – Bourgoin-Jailleu (FR) – Festival Electrochoc

11/04 – Bochum (DE) – Zeche

13/04 – Glasgow (UK) – Cathouse

14/04 – Bristol (UK) – The Fleece

15/04 – Manchester (UK) – Club Academy

16/04 – London (UK) – Electric Brixton

17/04 – Anvers (BE) – Trix

18/04 – Francfort (DE) – Das Bett

20/04 – Copenhague (DK) – Pumpehuset

21/04 – Stockholm (SE) – Slaktkyrkan

22/04 – Oslo (NO) – Bla

23/04 – Gothenburg (SE) – Brewhouse

25/04 – Helsinki (FI) – Tavastia

26/04 – Tallin (EE) – Taper

27/04 – Riga (LV) – Melna Piektdiena

29/04 – Warsaw (PL) – Progresja

30/04 – Prague (CZ) – Palac Akropolis

02/05 – Budapest (HU) – Barba Negra Music Hall

03/05 – Ljubljana (SI) – Kino Siska

04/05 – Milan (IT) – Legend Club

05/05 – Berlin (DE) – Colombia Theater

06/05 – Hamburg (DE) – Bahnhof St Pauli

09/05 – Munich (DE) – Strom

10/05 – Zurich (SW) – Dynamo

11/05 – Vienna (AT) – Szene

12/05 – Nürnberg (DE) – Cult

13/05 – Metz (FR) – La BAM

„Everything from trip hop, breakbeat, classical, death and black metal, the music knows no limits“ – Metal Injection

„Primal, exquisite, and more dangerous than the rest. This is music to keep you at the edge of your seat“ – Dead Rhetoric

„Blissfully schizophrenic, mixing metal, electronic, opera vocals and everyone should spend some serious time with Igorrr„ – Metal Sucks

„A masterpiece. Igorrr sets a new standard above all“ – Metal Wani

https://www.facebook.com/IgorrrBarrroque

http://igorrr.com