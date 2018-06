Die U-18-Tickets für das Dong 2018 sind ausverkauft! Auch die anderen Kontingente erfreuen sich weiterhin großer, ja, sogar steigender Beliebtheit. Ihr wollt dabei sein? Dann bucht jetzt in unserem Shop oder auf metaltix.com!

Darüber hinaus gibt es eine Änderung in der Running Order. Die Grailknights und Motorjesus tauschen ihre Slots. Damit spielen Motorjesus nun am Freitag, Grailknights am Samstag um jeweils 18:15 Uhr.

Alles bleibt anders,

euer Dong Team

http://www.dongopenair.de

