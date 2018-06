Eisregen: steigen in deutsche Albumcharts ein, gehen mit auf „Wolfsfest“ Tour

Wir haben gute Neuigkeiten für euch! Eisregens Satan liebt dich ist auf Platz 70 in die deutschen Albumcharts eingestiegen!

Das ist der insgesamt 12. Chartseinstieg für die Thüringer Extreme Metaller in Deutschland.

Eisregen sind im Oktober/November 2018 auch wieder bei der Wolfsfest Tour mit an Bord, die durch die Schweiz und Deutschland geht. Weitere Bands sind neben Varg auch Ost+Front und Harpyie. Tickets gibt es hier.

Ost+Front und Harpyie sind bei ausgewählten Terminen dabei.

Eisregen – Satan Liebt Dich

1. Fahlmondmörder

2. Satan Liebt Dich

3. Onkel Fritze

4. Menschenmetzger Fritz (Transilvanian Beef Club)

5. For God Your Soul

6. Mein Eichensarg (Schirenc plays Eisregen)

7. 13 Russische Krebsschweine

Satan liebt dich Official Video – https://youtu.be/JwxDKa0YdPQ

Menschenmetzger Fritz (Transilvanian Beef Club) Official Video – https://youtu.be/IgMg8ELov3I

Eisregen live:

08.06.2018 DE Tambach-Dietharz – Heudepot

28.-30.06.2018 DE Gardelegen – Metal Frenzy Open Air

04.-07.07.2018 DE Ballenstedt – Flugplatz Ballenstedt (Rockharz Festival)

23.-25.08.2018 DE Crispendorf – Wolfszeit Festival

19.10.2018 CH Pratteln – Z7*

20.10.2018 DE München – Backstage*

26.10.2018 DE Hamburg – Markthalle*

27.10.2018 DE Bochum – Matrix*

09.11.2018 DE Nürnberg – Hirsch*

16.11.2018 DE Mannheim – MS Connexion Complex*

17.11.2018 DE Stuttgart – LKA*

23.11.2018 DE Leipzig – Hellraiser*

24.11.2018 DE Berlin – Huxleys*

*Wolfsfest Tour w/ Varg, Ost+Front, Harpyie

