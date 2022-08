Doro: kündigt großes „Thron-Jubiläum“ an

Doro Pesch lässt es im kommenden Jahr richtig krachen! 2023 zelebriert die Metal-Queen ihr 40-jähriges Thron-Jubiläum mit speziellen Shows rund um die Welt. In Deutschland ist ein Headliner-Auftritt auf einem der ganz großen Sommer-Festivals in finaler Verhandlung.

Der krönende Höhepunkt der 40 Jahre-Feierlichkeiten indes wurde heute bereits verkündet:

Das Doro Jubiläumskonzert in ihrer Heimatstadt Düsseldorf steigt am 28. Oktober 2023 in der Mitsubishi Electric Halle.

Ein weiterer Mega-Höhepunkt in der langen und so erfolgreichen Karriere der lebenden Metal-Legende, die erst unlängst von Radio Bob! mit einem Award für ihr Lebenswerk ausgezeichnet wurde.

„Es wird groß, ich will mit meinen Fans richtig fett feiern“, verspricht Doro. „Diese Nacht in Düsseldorf soll für alle unvergesslich bleiben.“ Eine Vollgas-Rockshow mit allen Highlights aus 40 Jahren Doro und tollen Special Guests!

Doro: „Die Planungen laufen bereits jetzt – 14 Monate vor der Show – auf Hochtouren. Alles soll perfekt werden.“

Tickets für die großen Doro Jubiläums-Show am 23.10.23 gibt es ab sofort exklusiv bei eventim.de.

Bevor für 2023 nur große Festivals und der eigene Jubiläumsgig auf dem Programm stehen, können Fans „ihre“ Doro in diesem Jahr noch einmal durch ganz Deutschland touren sehen. Die Tour startet am 8. September 2022 in Duisburg. Alle Daten seht ihr auf dem Tourposter (zum Vergrößern draufklicken).