Goatwhore: veröffentlichen „Death From Above“ Visualizer

Die Blackened-Death-Thrasher Goatwhore freuen sich, mit Death From Above eine feurige neue Single aus ihrem lang erwarteten neuen Album Angels Hung From The Arches Of Heaven zu veröffentlichen, das am 7. Oktober über Metal Blade Records erscheinen wird!

Schaut euch jetzt den Death From Above Visualizer hier an:

Zu weiteren Infos zur Band, zum neuen Album und zum kürzlich veröffentlichten Video Born Of Satan’s Flesh kommt ihr hier: