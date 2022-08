Soen: kündigen neuen Release „Atlantis – An Alternate Utopia“ für November an

Am 18. November 2022 wird die vereinnahmende, bezaubernde, kantige und dennoch wunderschöne schwedische Metal-Supergroup Soen (über Silver Lining Music) einen ganz besonderen Konzertfilm namens Atlantis veröffentlichen. Atlantis setzt sich aus dreizehn der bekanntesten Kompositionen aus Soens Bandgeschichte zusammen, die allesamt mit einer Live-Orchester-Begleitung neu interpretiert wurden.

Es ist die perfekte Art und Weise für Soen, um ihr eine Dekade umfassendes Bandjubiläum zu feiern. Atlantis entstand in den mythischen wie magischen Mauern des Atlantis Grammofon Studios in Stockholm/Schweden, dessen heilige Hallen bereits eine Riege von internationalen Künstlern, von Quincy Jones über Lenny Kravitz bis hin zu Green Day, begrüßt haben. Ursprünglich 1941 als Lichtspielhaus eröffnet, wurde das kurzlebige ehemalige Kino später zum Metronome Studio (und sah die Geburt von ABBA), bevor es 1983 in Atlantis Grammofon umbenannt wurde.

Die erste Single- und Videoveröffentlichung aus Soens „alternativer Utopie“ ist ihr brandneues Stück Trials, welches sich hier anschauen lässt:

Die Gründungsmitglieder Martin Lopez und Joel Ekelöf reflektieren über die Bedeutung des Songs wie folgt: „Freiheit sollte man nicht als gegeben voraussetzen. Die moderne Gesellschaft ist darauf ausgerichtet, dass wir unterhalten werden und uns passiv verhalten, während man die wichtigen Dinge im Leben vergisst. Wir müssen uns vergegenwärtigen, was wir in unseren Leben wirklich wertschätzen.

Die große Masse wird von ein paar wohlhabenden Wölfen ausgenutzt. Wir selbst haben diese Wölfe an die Macht gebracht oder zahlen ihnen monatlich Abo-Gebühren. Trials befasst sich mit der Verzweiflung und dem Ärger darüber zu wissen, dass die Gesellschaft unfair ist und dass wir alle durch unsere schiere Existenz zu etwas beitragen, das uns eigentlich widerstrebt.“

Am 10. Dezember 2021 gefilmt und aufgenommen, haben Martin Lopez (Schlagzeug & Perkussion), Joel Ekelöf (Gesang), Lars Enok Åhlund (Gitarre & Piano), Cody Lee Ford (Lead-Gitarre) und Oleksii „Zlatoyar” Kobel (Bass) hier mit einem achtköpfigen Orchester zusammengearbeitet, um frische Energie und andere Elemente in klassischen Soen-Songs neu zu interpretieren und wiederzuentdecken. Darunter finden sich Stücke wie Antagonist, Monarch, Jinn oder Lucidity genauso wie eine Premiere in Form der atemberaubenden Interpretation von Slipknots tief-finsterer Song-Meditation über liebeabweisende Dunkelheit, Snuff. Das Resultat dieser 80-minütigen Darbietung sind ohrenöffnende Neubetrachtungen von Soens bestem Material, in denen die Fans förmlich aufgehen und sie völlig neu genießen können. Es ist so, wie es sich mit Soen schon immer verhalten hat: Die tiefsten Tauchgänge bringen die größten Schätze hervor.

Ohne jegliche Anzeichen von Entschleunigung hat das rastlose Metal-Quintett unlängst eine 21-Termine umfassende Nordamerika-Tournee angekündigt, die in Chicagos Lincoln Hall ihren Anfang nehmen wird. Auf dieser Tour werden Soen im Rahmen von zwei Konzerten in Dallas und Austin am 6. und 7. Dezember auch als Ehrengast von Katatonia auftreten. Die US-Termine finden fast in direktem Anschluss an die neu angesetzte Imperial Europa-Tournee statt, die Soen damals aufgrund von Restriktionen im Rahmen der COVID-19-Pandemie verschieben mussten. Unter besagten europäischen Konzertterminen findet sich zudem auch eine ganz besondere Veranstaltung, die es einem ermöglich wird, einen unvergesslichen wie intimen Abend mit Soen zu verbringen. Die Rede ist von der ersten und einzigen Akustik-Show-Live, die am 30. September in Zoetermeers De Boerderij stattfinden wird. Die Band ist voller Vorfreude endlich wieder auf Achse gehen zu können und hat aus diesem Grund 14 neue Termine für Europa und Großbritannien angesetzt.

„Eine umfassende Nord-Amerika-Tournee spielen zu können ist ein Traum, der nun endlich wahr wird“, zeigt sich Lopez begeistert, „es ist ein Meilenstein für jede Band einen Kontinent zu bereisen, der solch eine reichhaltige Musikhistorie besitzt. Zudem sind wir gespannt und freuen uns darauf, endlich auf unser nordamerikanisches Publikum zu treffen. Wir sehen uns vor Ort!“

Alle bereits erworbenen Tickets behalten für die neu terminierten Shows weiterhin ihre Gültigkeit, während es zudem auch noch Karten im Vorverkauf gibt. Eine Übersicht mit allen bestätigten Terminen, Ticket-Optionen und zusätzlichen Informationen findet sich hier.

Soen – Imperial European Tour 2022:

https://soenmusic.com/tourdates/

Atlantis wurde von David Castillo und Iñaki Marconi aufgenommen, von Castillo gemischt und von Tony Lindgre gemastert. George Laycock von der britischen Produktionsfirma Blacktide Phonic/Visual hat bei der Aufführung Regie geführt und dieselbe auch gefilmt.

Atlantis wird als DVD-CD mit Bonus-Material, als limitierte Doppel-12“-Vinyl-Edition, Long Form Video, digitaler Download sowie als Stream zur Verfügung stehen. Vorbestellungen sind ab dem 30. August 2022 an dieser Stelle möglich.

Atlantis Tracklist:

Soen sind:

Soen möchten sich bei diesen Menschen aus tiefstem Herzen für ihre Beiträge zu der Darbietung bedanken.

