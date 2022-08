Blue Sky Theory: neues Video zu „For A Friend“ erscheint am 02.09.2022

Die Bremer Modern Metal Band Blue Sky Theory veröffentlicht am Freitag, dem 02.09.2022, ein weiteres Video von ihrem am 22.02.2022 erschienenem Album We Are The Sky (Review hier). Um die Spannung auf das Gesamtergebnis zu steigern, hat sich Daniel Pajak (Gitarrist bei BST) diesmal für einige Teaser zum neuen Video entschieden. Der erste 13-Sekunden-Clip wurde bereits gestern veröffentlicht, und zeigt eine in Schwarzweiß gehaltene Landschaft, in der ein Mann über ein Feld oder eine Wiese auf einen mächtigen Baum zugeht. So wird, passend zum Inhalt der Lyrics, ein atmosphärisches Intro geschaffen. Wie auch bei vorangegangenen Videos, hat Daniel mit seiner Produktionsfirma Pajak Pictures die richtigen Einstellungen gefunden, um den ernsten Hintergrund von For A Friend zu verdeutlichen. So sagte Daniel bei der Pre-Listening-Session (hier der gesamte Bericht) über die Entstehungsgeschichte des Tracks: „Der Song erzählt eine Geschichte mit einem traurigen Hintergrund. Freunde streiten sich, eigentlich wegen einer Kleinigkeit, und verlieren sich aus den Augen. Später erfährt man dann, dass der ehemalige Freund verstorben ist. Das ist dann so endgültig und traurig und eine Versöhnung natürlich unmöglich ist.“

Heute haben wir die exklusive Gelegenheit, den zweiten Teaser vorab präsentieren zu dürfen.

Wir sind auf das Gesamtergebnis sehr gespannt und auch das wird es bei uns zu sehen geben. Hier nun aber der zweite Teaser zu For A Friend:

Natürlich darf auch der erste Aufschlag nicht fehlen und so gibt’s den natürlich auch noch: