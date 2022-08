U.D.O.: begeben sich diese Woche auf große Welttournee

U.D.O., die Band um Kultsänger Udo Dirkschneider, der im Frühjahr mit der Veröffentlichung seines erfolgreichen Debütsoloalbums My Way (VÖ: 22. April 2022 via Atomic Fire Records; erreichte u.a. Platz 4 der deutschen Albumcharts, die bislang höchste Platzierung seiner gesamten Karriere!) seinen 70. Geburtstag (6. April) gefeiert hat, werden diesen Donnerstag endlich ihre langersehnte Game Over-Welttournee im Nürnberger Hirsch starten. Eröffnet werden die kommenden 47 Europashows, die den Tross bis Ende November durch den Kontinent führen werden, von den französischen Metallern Existance. Lediglich bei U.D.O.s rund zweiwöchigem Lateinamerika-Abstecher, der die hiesige Tour des Quintetts im Oktober unterbrechen wird, werden jene nicht mit dabei sein.

Details & Tickets: https://udo-online.de/tourdates.html

Game Over – Europatour 2022

w/ Existance

01.09. DE Nürnberg – Der Hirsch

02.09. DE Memmingen – Kaminwerk

03.09. DE Langen – Neue Stadthalle

04.09. DE München – Backstage (Werk)

06.09. CH Pratteln – Konzertfabrik Z7

07.09. DE Stuttgart – LKA Longhorn

09.09. DE Berlin – Huxleys Neue Welt

10.09. DE Leipzig – Hellraiser

11.09. DE Regensburg-Obertraubling – Eventhall Airport

13.09. DE Hamburg – Gruenspan

14.09. DE Köln – Essigfabrik

15.09. DE Saarbrücken- Garage

16.09. DE Markneukirchen – Musikhalle

17.09. DE Vacha – Vachwerk

18.09. BE Antwerpen – Zappa

21.09. DK Kopenhagen – Amager Bio

22.09. DK Fredericia – Eksercerhuset

23.09. DE Coesfeld – Fabrik

25.09. SE Stockholm – Fryshuset Klubben

26.09. SE Göteborg – Trädgår’n

27.09. SE Helsingborg – The Tivoli

29.09. NO Kristiansund – Kulturfabrikken

30.09. NO Trondheim – Byscenen

01.10. NO Odal – Milepelen

02.10. NO Stavanger – Folken

Game Over-Tour – Oktober 2022

08.10. BR Fortaleza – Complexo Armazém

09.10. BR Recife – Clube Internacional do Recife

11.10. BR Belem – Botequim

12.10. BR São Paulo – Carioca Club

13.10. BR Rio Branco – Espaço 14 Bis

15.10. BR Rio de Janeiro – Sacadura 154

16.10. BR Salvador – Concha Acústica de Lauro de Freitas

18.10. CL Santiago – Teatro Cariola

19.10. CO Bogotá – Ace of spades-club

21.10. MX México City – Circo Volador

22.10. MX Chihuahua – House of Shows

23.10. MX Monterrey – Café Iguana

02.11. PL Goleniów – Rampa

03.11. PL Warschau – Progresja

04.11. LT Vilnius – Vakaris

05.11. LV Riga – Melnā Piektdiena

06.11. EE Tallinn – Helitehas

09.11. SK Zvolen – DK ŽSR

10.11. CZ Pilsen – KD Šeříkovka

11.11. CZ Zlín – Masters of Rock Café

12.11. CZ Ostrau – Garage Club

13.11. SK Bratislava – Majestic Music Club

15.11. HU Budapest – Barba Negra

16.11. RO Cluj-Napoca – Form Space

17.11. RO Bukarest – Quantic Club

18.11. BG Sofia – Hristo Botev Hall

19.11. AL Tirana – Parku Olimpik

22.11. ES Barcelona – Salamandra

23.11. ES Madrid – Sala But

24.11. ES Galicia – Sala Capitol (Santiago de Compostela)

26.11. ES Burgos – Sala Andén 56

27.11. ES Pamplona – Sala Totem

29.11. FR Paris – Petit Bain

30.11. FR Straßburg – Artefact La Laiterie

