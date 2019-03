2018 war ein spannendes Jahr für Doro, mit dem Höhepunkt der Veröffentlichung von gleich zwei Studioalben zur selben Zeit. Forever Warriors, Forever United stieg auf einem sensationellen Platz #1 der deutschen Vinyl Charts ein sowie auf einem ebenso grandiosen Platz #4 der Albumcharts, dem bis dato höchsten Charteinstieg in Doros Karriere in ihrem Heimatland.

Heute veröffentlicht Doro ihre neue 4-Track Vinyl EP Backstage To Heaven – pünktlich zum Start der zweiten Runde ihrer Welttournee. Auf der EP gibt es zwei Albumtracks sowie zwei bis dato unveröffentlichte Live-Aufnahmen.

Backstage To Heaven ist hier erhältlich.

„Ich wünsche Euch allen ein frohes neues Jahr und auf dass es ein tolles, rockiges 2019 wird“, freut sich Doro Pesch und fährt fort: „Ich freue mich schon wahnsinnig auf die kommende Europatour im März und dafür haben wir uns etwas ganz Spezielles ausgedacht: Es wird eine Single in dem besonders schönen 10“-Format geben. Der Titelsong Backstage To Heaven ist ein weiterer Fan-Favorit von unserem Doppelalbum Forever Warriors, Forever United. Als außergewöhnlichen Gast haben wir Helge Schneider im Studio gehabt, der ein super Saxofonsolo abgeliefert hat. Das folgende Heartbroken hat einen weiteren hochkarätigen Gast: Doug Aldrich (u.a. Whitesnake, Dio, Dead Daisies) steuert ein total beeindruckendes Gitarrensolo bei. Auch die B-Seite bietet etwas Exklusives: Zwei brandneue Liveaufnahmen vom ersten Teil der Forever Warriors // Forever United-Tour. Neben einer mitreißend-knackigen Version von Blood, Sweat And Rock’n’Roll gibt es einen exklusiven Mitschnitt von If I Can’t Have You No One Will mit meinem Duettpartner Johan Hegg von Amon Amarth.“

Backstage To Heaven Tracklisting:

A Side:

1. Backstage To Heaven (feat. Helge Schneider)

2. Heartbroken (feat. Doug Aldrich)

B Side:

3. Blood, Sweat and Rock n’ Roll (live)

4. If I can‘t have you – No one will (feat. Johan Hegg) (live)

Bestellt Forever Warriors // Forever United hier.

Die Band hat auch neue Tourdaten für November 2019 angekündigt:

Doro live 2019

European Tour 2019

w/ special guests

Präsentiert von Metal Hammer, Rock Antenne, Slam, Musix, Metaltix, Radio Bob

08.03. B Kortrijk – De Kreun

09.03. F Straßburg – La Laiterie

10.03. F Vauréal – Le Forum

12.03. UK Manchester – Rebellion

13.03. UK London – Camden Underworld

15.03. E Pamplona – Totem

16.03. E Madrid – Mon

17.03. E Barcelona – Razzmatazz 2

20.03. CH Solothurn – Kulturfabrik Kofmehl

22.03. D München – Backstage

23.03. D Nürnberg – Löwensaal

24.03. D Speyer – Halle 101 *SOLD OUT*

07.06. D Gifhorn – Unser Aller Festival

19.07. D Tuttlingen – Zeltfestival Honberg

26.07. D Laichingen – Rock dein Leben

13. – 18.10. USA Los Angeles, CA – MegaCruise

09.11. UK Camp HRH – Hard Rock Hell *SOLD OUT*

08.11. UK Motherwell (UK) Firestorm Rocks Festival

09.11. UK Great Yarmouth (UK) Hard Rock Hell

11.11. LU Luxembourg (LU) Den Atelier

12.11. CH Zürich (CH) Komplex 457

15.11. D Radolfzell (DE) Milchwerk

16.11. D Reutlingen (DE) Stadthalle

17.11. D Mannheim (DE) Maimarktclub

19.11. D Lübeck (DE) Kulturwerft Gollan

20.11. D Wilhelmshaven (DE) Pumpwerk

22.11. D Coesfeld (DE) Fabrik

23.11. D Bonn (DE) Brückenforum

24.11. NL Arnhem (NL) Luxor

Mehr zu Forever Warriors // Forever United:

All For Metal OFFICIAL VIDEO:

Lift Me Up OFFICIAL LYRIC VIDEO:

If I Can’t Have You No One Will OFFICIAL VIDEO:

It Cuts So Deep OFFICIAL VIDEO:

Album Trailer #1:

Album Trailer #2:

Album Trailer #3:

Quelle: Nuclear Blast

