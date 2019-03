Schwedens Vier-Mann-Rock-Sensation und Partymaschinerie Royal Republic präsentieren mit Stolz ihr neuestes und wohl heißestes Mitglied ihrer Armada aus unermüdlichen Stimmungskrachern! Mit gewaltigen Gitarrenriffs in Form des Mount Everest, hämmernden Rythmen und Songtexten, die selbst Dr. Feelgood zum schwitzen bringen ist es deine Antwort auf, eigentlich – alles!

Fireman & Dancer ist der erste Song aus den Toren ihres bevorstehenden Studioalbums Club Majesty – erhältlich am 31. Mai 2019.Der Vorverkauf von Club Majesty startete am Freitag hier.

Schaut euch die brandneue Single Fireman & Dancer hier an:

Club Majesty Festival Sommer 2019:

27.04.19 CH Corvatsch – Frühlingsfest

31.05.-01.06.2019 CZ Řevnice – Rockový Slunovrat 2019

05.-08.06.2019 SE Norje, Sölvesborg – Sweden Rock Festival

10.06.19 SE Stockholm – Gröna Lund

13.06.19 ES Santiago de Compostela – O Son Do Camino Festival

15.06.19 UK Donington – Download Festival

21.-23.06.2019 DE Neuhausen ob Eck – Southside Festival

21.-23.06.2019 DE Scheesel – Hurricane Festival

30.06.19 BGR Plovdiv – Hills Of Rock

07.07.19 IT Bologna – Sonic Park (Weezer Support)

12.07.19 IT Bolzano – Rock Im Ring

16-17.08.2019 DE Großpösna – Highfield Festival

16-17.08.2019 DE Bonn – Green Juice Festival

Sa 31.Aug 19 FR La Pommeraye – The City Trucks Festival

Club Majesty Headline Tour 2019:

18.10.19 UK Norwich | Waterfront`

19.10.19 UK Nottingham | Rock City

20.10.19 UK Glassgow | Garage

22.10.19 UK New Castle | University

23.10.19 UK Hull | Welly

24.10.19 UK Leeds – Brudenell Social Club

26.10.19 UK Manchester – Academy 2

27.10.19 UK Brimingham – O2 Academy 2

28.10.19 UK Bristol – Trinity

30.10.19 UK Southampton – Engine Rooms

31.10.19 UK London – Electric Ballroom

01.11.19 NL Eindhoven – Effenaar

03.11.19 FR La Roche Sur Yon – Le Fuzz’yon

05.11.19 FR Lyon – Cco

07.11.19 ES Baercelona – Bikini

08.11.19 ES Madrid – Sala Cool

09.11.19 ES Bilbao – Kafe Antzokia

27.11.19 CH Zurich – Dynamo

28.11.19 CH Bern – Bierhubeli

29.11.19 AT Vienna – Szene / Simm City

01.12.19 PL Krakow – Kwadrat

02.12.19 PL Warsaw – Stodola

03.12.19 CZ Prague – Lucerna Velky Sal

05.12.19 HU Budapest – A38 / Barba Negra

06.12.19 DE Munich – Zenith

07.12.19 DE Dresden – Schlachthof

09.12.19 DE Wiesbaden – Schlachthof

10.12.19 FR Paris – L’elysee Montmartre

11.12.19 NL Amsterdam – Paradiso

13.12.19 DE Cologne – Palladium

14.12.19 DE Hamburg – Sporthalle

15.12.19 DE Berlin – Columbiahalle

22.12.19 DE Stuttgart – Porsche Arena

Sichert euch jetzt die Tickets:

https://RoyalRepublic.lnk.to/Tour2019PR

Royal Republic wollen nichts von „Guilty Pleasures“ wissen – sie kennen nur pures, völlig kompromissloses Vergnügen. Seit ihrer Gründung an der Malmöer Academy Of Music 2007 sind sie zu Schwedens gefragtestem Rock’n’Roll-Export geworden. Hier vermischen sich Gitarren-Riffs, große Melodien und turbogeladene Beats mit ureigener, vielseitiger und unnachahmlicher Lebensfreude. Dazu kommen ihre schicken Anzüge, von denen sich die meisten ihrer Zeitgenossen wünschen, dass sie ihnen genauso gut stehen würden. Die Band verknüpft den rohen Geist des Punk mit dem Hüftschwung James Browns und dem prahlerische Getue James Bonds. Da ist es nicht verwunderlich, dass sie sich äußerst schwer kategorisieren lässt. ROYAL REPUBLICs Musik bringt einfach jeden zum Tanzen, als hätte man in der Lotterie gewonnen.

Royal Republic sind:

Adam Grahn | Gesang

Hannes Irengård | Gitarre

Jonas Almén | Bass

Per Andreasson | Schlagzeug

—

Weitere Infos:

https://RoyalRepublic.lnk.to/Facebookpr

https://RoyalRepublic.lnk.to/Instagrampr

https://RoyalRepublic.lnk.to/Twitterpr

https://RoyalRepublic.lnk.to/Homepagepr

https://RoyalRepublic.lnk.to/Youtubepr