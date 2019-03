Nach den ersten drei erfolgreichen Metal Force Attack Konzerten im JKC Kamen 2017 und 2018 kommt jetzt das Metal Force Attack Open Air, organisiert vom Ton e.V. Unna in enger Kooperation mit dem JKC Kamen.

An zwei Tagen werden 12 Bands aus dem Metal-Underground in Kamen auftreten. Gefördert wird das ganze von der Create Music NRW. Weiterer Sponsor ist Sin Skin Tattoo Unna.

Warm up:

Am Freitag, dem 24.5.2019, geht es los mit einer Warm up Party im JKC Kamen.

Bands:

Idle Hands (Trad. Metal)

Fabulous Desaster (Thrash Metal)

Devastruction (Thrash Metal)

Suicide of Society (Thrash Metal)

Eintritt Freitag:

AK: 12€

VVK: 8€

Einlass: 18Uhr

Tickets gibt es demnächst im JKC Kamen.

Open Air:

Am Samstag, dem 25.5.2019, geht es dann ab nachmittags weiter mit dem Open Air im Postpark Kamen, gegenüber des JKCs. Das Open Air läuft unter dem Motto „Umsonst und Draußen“ mit den gewohnt günstigen Preisen des JKCs für Getränke und Speisen.

Bands:

Desaster (Blacking Thrash Metal)

Torian (Power Metal)

Stillbirth (Death Metal | Grindcore | Beatdown-Funk | Surf)

Ayahuasca (Experimental Death Metal)

Space Chaser (Thrash Metal)

Futurephobia (Crossover Thrash Metal)

Somewhere In Nowhere (Heavy Metal)

Demonpalm (Heavy Metal)

Micha-El Goehre (Poetry)

Eintritt Samstag:

UMSONST!

Einlass: 14:30Uhr

Anreise:

Es wird empfohlen mit der Bahn anzureisen, der Kamener Bahnhof liegt 8 Gehminuten entfernt.

Bahn:

ABR RE11 (Düsseldorf Hbf – Kassel-Wilhelmshöhe)

RE 1 (Aachen Hbf – Hamm(Westf))

ERB RE3 (Düsseldorf Hbf – Hamm(Westf))

Nachts fährt nur der RE1.

Auto:

Poststraße 20, 59174 Kamen

Es werden genügend kostenlose Parkplätze zur Verfügung stehen.

