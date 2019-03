Blyh: Awake To Emptiness wird am 26.04.2019 veröffentlicht

Blyh: Awake To Emptiness wird am 26.04.2019 veröffentlicht

Eine Black Metal Band „emotional“ zu nennen ist in den Augen vieler Fans ein klares Todesurteil. Aber lasst euch versichern: Blyh sind keine Post-Black, Blackgaze oder DSBM Band! Jeder Aspekt ihrer Musik strotzt vor Kraft und Brutalität, sei es das Songwriting, die Arbeit im Studio oder der innere Antrieb im Allgemeinen. Wenn diese Musik unbedingt eine Bezeichnung erhalten muss, würde man es Aggressiv-Depressiven Black Metal nennen müssen.

Ihr erstes Album Transparent To The World erschien in 2017 als limitiertes Tape, sowie in 2018 als Vinyl und CD.

Nun setzen Blyh mit Awake To Emptiness zur zweiten Salve an und liefern einen vertonten Malstrom, aus Trostlosigkeit und triumphaler Verneinung. Blyh beschwören in ihren Riffs Abgründe, die den Hörer in ihre Tiefen ziehen und sie in monumentalen Eruptionen aus Selbstaufgabe und Hass wieder ausspeien. Melodien von Wehmut und Trauer weichen nur kurz fahlen Hoffnungslichten, um augenblicklich wieder in extatischen, unbezwingbaren Ausbrüchen zu zergehen.

Awake To Emptiness wird am 26. April weltweit veröffentlicht. Erstmalig arbeiten wir hier mit einem international tätigen Vertrieb, sodass das Album weltweit erhältlich sein wird. Das Album wird auf CD erscheinen, hierzu wird es eine exklusive Erstauflage inkl. einem Metall-Logo-Pin geben. Die Limitierung dazu wird 111 Exemplare umfassen. Darüber hinaus wird eine US Version auf Tape erscheinen, veröffentlicht vom Label Akashic Envoy Records. Ebenfalls in Planung sind Album bezogene Shirts, sowie eine Vinylversion im späteren Jahr.

Um die Veröffentlichung ihres 2. Studioalbums gebührend zu feiern haben sich Blyh dazu entschlossen, erstmalig aus den Schatten heraus zu treten und die Bühne zu entern. Exklusiv auf dem Sixth Circle Fest in Troisdorf wird es erstmalig möglich sein, ihr Schaffen live zu erleben. Unterstützt werden sie hierbei von Tongue aus Bielefeld die derzeit an ihrem zweiten Album What Do We Know Of Horror arbeiten, sowie von Ius Talionis aus Aachen, ebenfalls mit neuem Material beschäftigt, welches in einer kommenden Split mit Blyh gipfeln wird.

Beide geplanten Veröffentlichungen werden noch in diesem Jahr ebenfalls bei The Crawling Chaos Records erscheinen.

First Single (Prelistening):

SIXTH CIRCLE FEST

Line-Up:

Murul – Vocals, all Instruments

Absorber – guitar

Contact:

info@thecrawlingchaos-records.de

www.facebook.com/blyhblackmetal/

www.blyh.bandcamp.com/

www.thecrawlingchaos-records.de/

www.thecrawlingchaosrecords.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/akashic.envoy/

Quelle: The Crawling Chaos Records

Kommentare

Kommentare