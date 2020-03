Draconian Remains: exklusive Videopremiere von „The Voice“

Wir sind stolz, dass wir euch hier und heute eine exklusive Videopremiere bieten können: Die Band Draconian Remains veröffentlicht ihr Lyric Video zu The Voice vom Album The First Crusade. So zeigen die fünf Jungs aus Balingen eindrucksvoll, dass feinster Heavy Metal made in Germany auch heute noch gelebt werden kann.

Viel Spaß beim Headbangen und schön laut mitsingen – gerne mit offenem Fenster – nach dem Motto: Die Nachbarn hören gute Musik, ob sie wollen oder nicht!

Line-Up:

Alexander Thalmaier – Gesang

Marcel Willkommen – Bass

Benni Drumbeldore Antolovic – Schlagzeug

Davin Wolfer – Gitarre

Manuel Rothmund – Gitarre