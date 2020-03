Magnum: geben Ersatztermine für abgesagte Konzerte bekannt

Das Coronavirus sorgt seit Wochen für reihenweise Konzert- und Tourabsagen, um die Ansteckungsgefahr auf ein Minimum zu reduzieren. Auch die Briten von Magnum waren davon betroffen und mussten kürzlich ihre Europa-Tour absagen. Mittlerweile hat man alles neu durchorganisiert und so konnten nun die Ersatztermine bekannt gegeben werden. Während andere Teile Europas bereits im Dezember 2020 abgehandelt werden, müssen sich die deutschen und schweizer Fans bis Januar 2021 gedulden. Als Support fungieren dann bei einem großen Teil der Shows die Schweizer Hardrocker von Gotthard.

Latest Rescheduled Tour Dates

Nov 2020

29:11:2020 Uden, De Pul

Dec 2020

01:12:2020 Gothenburg Pustervik

02:12:2020 Oslo Vulkan

03:12:2020 Stockholm, Fryshuset Klubben

04:12:2020 Huskvarna, Folkets Park

05:12:2020 Karlstad, Nojesfabriken

07:12:2020 Malmo, Babel

10:12:2020 Cardiff Tramshed

11:12:2020 Hull Welly

13:12:2020 Sheffield Leadmill

14:12:2020 Southampton Engine Rooms

16:12:2020 London Islington Assembly Hall

17:12:2020 Cambridge Junction

18:12:2020 Birmingham Town Hall

Jan 2021

11:01:2021 Köln Carlswerk (With Gotthard)

12:01:2021 Singen Stadthalle (With Gotthard)

14:01:2021 Regensburg Airport Raubling (With Gotthard)

15:01:2021 Fürth Stadthalle (With Gotthard)

16:01:2021 München Tonhalle (With Gotthard)

18:01:2021 Frankfurt Batschkapp(With Gotthard)

19:01:2021 Saarbrücken Garage (With Gotthard)

21:01:2021 Berlin Tempodrom (With Gotthard)

22:01:2021 Bremen Pier Ii (With Gotthard)

23:01:2021 Balingen Volksbankemesse (With Gotthard)

25:01:2021 Hamburg Gf36 (With Gotthard)

26:01:2021 Hannover Capitol (With Gotthard)

28:01:2021 Stuttgart Im Wizemann

29:01:2021 Pratteln Z7

30.01.2021 Schwalmstadt Kulturhalle

31:01:2021 Kiel Max

Feb 2021

15:02:2021 Exeter Lemon Grove

16:02:2021 Norwich Waterfront

18:02:2021 Glasgow Garage

19:02:2021 Manchester Academy 2

20:02:2021 Holmfirth Picturedrome

21:02:2021 Nottingham Rock City

23:02:2021 Dublin Voodo Lounge

24:02:2021 Belfast Limelight 1