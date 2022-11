Gotthard: „One Life, One Soul – A Night To Remember“ 60th Anniversary Tribute Show For Steve Lee

Die Musikgeschichte liefert immer wieder einzigartige Talente, entdeckt einmalige Stimmen und macht Künstler:innen zu unsterblichen Helden. Nur selten aber paart sich anhaltender weltweiter Erfolg mit echter Menschlichkeit, denn es braucht ein besonderes Wesen, um unter jahrelangem Applaus nicht die Bodenhaftung zu verlieren. Steve Lee war eines dieser raren Exemplare und wurde mit 47 Jahren viel zu früh aus dem Leben gerissen. 2010 starb einer der größten Schweizer Rocksänger unverschuldet bei einem Motorradunfall in den USA – im August 2023 wäre Steve Lee 60 Jahre alt geworden.

„Er war ein wundervoller Mann und wird für mich immer ein Held sein. Er war ein fantastischer Sänger und es ist wirklich unendlich traurig, dass etwas beinahe Banales ihn uns genommen hat.“

Jon Lord

„Steve war nicht nur ein großartiger Sänger und Künstler, er war auch ein wahnsinnig netter Mensch. Seine Stimme wird für immer in den Herzen seiner Fans weiterleben.“

Klaus Meine

Geboren in Horgen, absolvierte Lee zunächst eine Lehre zum Goldschmied, bevor er seiner großen Liebe, der Musik, folgte und Schlagzeuger wurde. Die Stimme, in die sich ein ganzer Planet verlieben sollte, die u.a. mit Jon Lord und Montserrat Caballé performte und mit Gotthard zu Weltruhm aufstieg, erkannte Bandkollege Leo Leoni schon früh: „Steve saß an den Drums, sang den Deep Purple-Klassiker Child In Time und mir war klar: Das ist eine Stimme, die die Welt erobern kann.“ Und genau das passierte: Während seiner 18 Jahre mit Gotthard wurden sie zur erfolgreichsten Band der Schweiz, veröffentlichten 16 Nr.1-Alben und spielten überall auf der Welt, Touren als Headliner und mit Superstars wie Deep Purple, Bryan Adams, Bon Jovi oder AC/DC. Eins der unzähligen Highlights dieser unglaublichen Karriere war das legendäre 2005er-Konzert im Züricher Hallenstadion: 12.000 begeisterte Fans erlebten eine Show, die auf der DVD Made in Switzerland für die Ewigkeit festgehalten wurde und für immer einen Platz in den Herzen der Fans haben wird.

Zum runden Geburtstag möchten Gotthard dem Sänger, Weggefährten und unvergessenen Freund ein Denkmal setzen und ihn für eine einzigartige Nacht zurückholen. Bei der kommenden Show im Hallenstadion soll Steve Lee wieder Teil der Band sein, die ohne ihn nicht da wäre, wo sie heute ist: Multiplatin-dekoriert gelten Gotthard auch nach der Ära Lee mit ihrem nicht minder umjubelten Frontmann Nic Maeder als DIE Rockinstanz der Schweiz mit etlichen nationalen und internationalen Preisen, einem souveränen sechsten Platz in der Schweizer All-time Albumcharthistorie und über drei Millionen verkauften Alben. Am 2. Dezember 2023 wird Ausnahmesänger Steve Lee mit atemberaubenden Aufnahmen aus dem Jahr 2005 von gewaltigen LED-Wänden noch einmal die größten Hits mit seiner Band performen und erneut unter Beweis stellen, warum er bis heute als einer der besten Rocksänger der Welt gilt, dessen tragischer Tod ihn zur absoluten Rocklegende gemacht hat.

„Dieses Memorialkonzert ist schon sehr lange ein großer Traum von uns, aber der Zeitpunkt hat sich vorher nie ganz richtig angefühlt. Nach seinem Tod waren wir die längste Zeit gar nicht fähig zu einem solchen Event und wollten auch später nicht, dass unsere Motive falsch interpretiert werden. Aber als die Idee aufkam, das 2005er-Konzert zu seinem 60. Geburtstag neu aufleben zu lassen, wussten wir, dass es passt und wir ihn für uns und die Fans endlich so feiern können, wie wir es uns immer gewünscht haben. Das Konzert soll seine Legende neu leuchten lassen, indem wir ihn mit Multimedia-Unterstützung noch mal auf die Bühne holen. Wir sind mit ihm durch dick und dünn gegangen und es wird auch für uns als Band unglaublich sein, ihn zusammen mit Fans und Freunden noch einmal zu feiern und ein einziges Mal wieder mit ihm auftreten zu dürfen.“

Für diejenigen, die bei One Life, One Soul – A Night To Remember 60th Anniversary Tribute Show For Steve Lee dabei sein können, wird die einmalig stattfindende Show ein rauschendes Fest der Liebe für einen großartigen Sänger und Menschen – und vermutlich wird vor, hinter und auf der Bühne dabei auch die eine oder andere Träne fließen …

One Life, One Soul – A Night To Remember

2. Dezember 2023, Zürich Hallenstadion

60th Anniversary Tribute Show For Steve Lee / VVK-START AM TBA 2022

[Einmalige Neuauflage der legendären 2005er Show im Züricher Hallenstadion – live gespielt von Gotthard mit Original- Performance von Steve Lee auf multiplen Bildschirmen. Weitere Überraschungen & Special Guests sind in Vorbereitung.]

