Dritte Wahl: veröffentlichen Video zur ersten Single aus neuem Studioalbum

Letzten Freitag veröffentlichten Dritte Wahl die erste Single Was Zur Hölle ..?! aus dem neuen Studioalbum 3D!

Das Video hierzu wurde im Rahmen des Livestreams am Samstag aus dem M.A.U. Club vorgestellt:

Stellen wir uns mal vor, es gibt einen Gott! Vielleicht nur einen einzigen für das ganze Universum?!

Er dürfte ein vielbeschäftigter Mann sein! Kein Wunder, dass er es erst jetzt schafft, mal wieder nach der guten alten Erde zu schauen. Es gab dringlicheres zu tun und schließlich hatte er dort recht gut vorgearbeitet. Es herrschte regelrechter Überfluss an allem Notwendigen und so hatte er es sich leisten können, sein Hauptaugenmerk auf andere Galaxien zu richten und dort für Ordnung und Sicherheit zu sorgen.

Im neuen Song der Rostocker Formation Dritte Wahl Was zur Hölle…?! macht sich Gott nun also nach langer Zeit mal wieder auf den Weg zur Erde, um nach dem Rechten zu schauen. Der Titel des Liedes verrät schon ein wenig, dass der alte Mann von dem, was er dort vorfindet, nicht übermäßig begeistert ist und er hegt auch schon einen Verdacht, wer ihm sein kostbares Kunstwerk so derartig verunstaltet haben könnte – der Teufel!

Wie soll er nun reagieren? Wird es zum großen, endgültigen Kampf zwischen Gut und Böse kommen? Welche Rolle spielt die Menschheit in diesem Durcheinander und wer wird am Ende des Tages als Sieger aus all dem Chaos hervor gehen? Antworten auf all diese Fragen gibt seit dem 19.06.2020 auf 7´´Vinyl, als Download oder als Stream. Zusätzlich enthalten sind zwei weiter exklusive Tracks, die nun endlich alle weiteren Fragen der menschlichen Existenz abschließend klären können.

Dritte Wahl – M.A.U. – Stream präsentiert von M.A.U. Club und Kulturwerk MV

Die Show wurde auf den Kanälen der Band gestreamt: https://www.facebook.com/drittewahl und https://youtu.be/blMBtIgPj_4

Am Samstag den 20.06.2020 streamte die Band live aus ihrem zweiten „Wohnzimmer“, dem M.A.U. Club Rostock. Wie immer, wenn Dritte Wahl in Rostock spielen, gibt es zu dem Konzert ein exklusives „Koggen Roll“ Nicki. Wieder ist es gelungen, eine spektakuläre Originalaufnahme einer Kogge aus fast vergessenen Archiven zu bergen. Diesmal wird das Shirt zum „Unterstützer-Nicki“ und der Erlös geht zur Hälfte an den M.A.U. Club. Das Shirt ist ab sofort und für die Quarantänezeit von 14 Tagen in allen gängigen Größen bei uns im Roggen-Roll-Shop bestellbar.

Unterstützerinnen: http://www.roggen-roll-shop.de/epages/64652728.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/64652728/Products/DW259

Unterstützer: http://www.roggen-roll-shop.de/epages/64652728.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/64652728/Products/DW258

Das neue Album 3D kommt am 18.09.2020

Dritte Wahl 3D Tour 20

11.09.2020 / Magdeburg / Factory / TICKETS

12.09.2020 / Rostock / IGA-Park / TICKETS

06.11.2020 / Stuttgart / LKA Longhorn / TICKETS

07.11.2020 / Hamburg / Große Freiheit / TICKETS

13.11.2020 / München / Backstage / TICKETS

14.11.2020 / Erfurt / Central Club / TICKETS

20.11.2020 / Hannover / Pavillon / TICKETS

21.11.2020 / Bremen / Schlachthof / TICKETS

26.11.2020 / (CH) Bern / Dachstock

27.11.2020 / (CH) Zürich / Dynamo

28.11.2020 / Düsseldorf / ZAKK / TICKETS

04.12.2020 / Nürnberg / Hirsch / TICKETS

05.12.2020 / Wiesbaden / Schlachthof / TICKETS

11.12.2020 / Leipzig / Haus Auensee / TICKETS

12.12.2020 / Berlin / Columbia Halle / TICKETS

18.12.2020 / Bielefeld / Forum / TICKETS

Tourveranstalter: Headline Booking Bonn

Dritte Wahl Line-Up:

Gunnar: Gitarre & Gesang

Stefan: Bass & Gesang

Krel: Schlagzeug

Holger: Keyboards, Gitarre & Gesang

https://www.dritte-wahl.de/

https://www.facebook.com/drittewahl/