Dust Bolt: veröffentlichen neues Video – Tour im Februar mit Prong und Unearth

Dust Bolt sind außer Frage eines der Aushängeschilder, wenn es um Thrash „Made in Germany“ geht. In den kommenden Monaten stehen einige Überraschungen für die Fans in ganz Europa ins Haus. Den Anfang macht das neue Video für den Titeltrack des aktuellen Albums, Trapped In Chaos. Aufgenommen beim 2019er Summer Breeze stimmt es perfekt auf die anstehende Tour mit den Szenegrößen Unearth und Prong ein. Und am 23. Februar erscheint die neue Single Chaos Possession – stay tuned!

Hier die Dates bei uns:

17.02.20 DE – Nurnberg / Hirsch

18.02.20 DE – Munich / Backstage

24.02.20 DE – Saarbrucken / Garage

25.02.20 DE – Braunschweig / Kufa

26.02.20 DE – Oberhausen / Kulttempel

27.02.20 DE – Hamburg / Bahnhof Pauli

28.02.20 DE – Berlin / SO36

29.02.20 DE – Chemnitz / AJZ Tahlsho

Dust Bolt Line-Up:

Lenny Bruce – Vocals, Guitar

Flo Dehn – Guitar

Moosi – Bass

Nico Rayman – Drums

