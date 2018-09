Dust In Mind: veröffentlichen neues Album „From Ashes To Flames“

Der Puls steigt, die Flammen lodern: Pures Adrenalin schießt durch die Adern und das Metall, mit dem DUST IN MIND ihre ballernden Riffs und groovenden Melodien durchziehen, sprüht Funken. Die Gesellschaft steht vor dem Abgrund, ein rauer Wind weht den letzten Aufständischen ins Gesicht – „This Is The End“, um es mit den Worten von DUST IN MIND zu sagen.

Die Modern Metaller aus Frankreich liefern den Soundtrack dazu: Wie ein Phönix aus der Asche schütteln die Franzosen sämtliche Altlasten ab, fluten die Gehörgänge mit modernem Metal, und präsentieren mit „From Ashes To Flames“ ihr neues Album, welches am 19. Oktober bei dem Label darkTunes erscheint.

Brachiale Growls treffen auf die sinnliche Vocals einer Powerfrau; eine Mischung, die Szenegrößen wie ARCH ENEMY, mit denen die Band sich bereits die Bühne teilte; in nichts nachsteht. DUST IN MIND stellen sich den Ängsten der Menschheit und führen den Hörer durch den Untergang sicher in eine neue Welt.

2013 in Straßburg gegründet, präsentiert sich DUST IN MIND seit jeher als die wohl innovativste Industrial Metal Band der Szene. Das Quintett machte durch Touren durch ganz Europa über sich reden, begleitete Szenegrößen wie MACHINE HEAD, ARCH ENEMY und PAIN auf ihren Konzerten.

Mit “From Ashes To Flames” schließt DUST IN MIND an das von der Presse hoch gelobte Erfolgsalbum „Oblivion“ an.

