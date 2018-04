Fünf Jahre sind vorbeigeflogen, seit die Unzucht ihr Debütalbum Todsünde 8 veröffentlicht hat. Damals war die Unzucht noch klein – verlor ihre Unschuld aber schnell auf der Straße mit Megaherz, Lord Of The Lost, Mono Inc. und vielen weiteren unzüchtigen Wegbegleitern. Und weil damals das Album Todsünde 8 zwar massenweise Shows, aber nie eine eigene Tour bekommen hat, wird jetzt mal ordentlich nachgefeiert: Sieben exklusive Konzerte in ganz Deutschland – Todsünde Total! Die Unzucht spielt ihr komplettes Debütalbum an jedem Abend von vorne bis hinten live.

Die Nürnberger NDH Band Schattenmann begleitet die Unzucht auf insgesamt drei Termine der Todsünde 8-Tournee. Schon im vergangenen Jahr bewiesen die beiden Bands auf dem Rock 4 Peace Festival in Flensburg, wie gut sie harmonieren. Nach dem Release ihres Debütalbums Licht An am 2. März haben die Musiker um Frank Herzig für die Shows jede Menge neues Material dabei – ob nun die Skandal-Single Generation Sex oder das tanzbare Brennendes Eis. Freut euch auf einen energiegeladenen Auftritt mit raffinierten Spezialeffekten!

06.04.2018 DE – Ingolstadt – Eventhalle (Support Unzucht)

07.04. 2018 DE Mannheim – MS Connexion (Support Unzucht)

14.04.2018 DE – München, – Backstage Werk, (Support Megaherz)

27.04.2018 DE – Hexentanz – Losheim am See

28.04.2018 DE – Magdeburg, – Factory, (Support Megaherz)

29.04.2018 DE – Bremen – Tower, (Support Unzucht)

01.09.2018 DE – Black Castle – Mannheim

08.09.2018 DE – Rock4Peace – Flensburg

