Erstmals in ihrer langen Karriere ist es den britischen Hardrockern Thunder gelungen mit einem Livealbum die Media Control Charts zu stürmen. Stage erreichte in der ersten Woche # 54 und ist somit der verdiente Lohn für fast drei Jahrzehnte voller großartiger Songs und unvergesslichen Konzerten.

Hier nochmal ein kleiner Ausschnitte vom Auftritt in Cardiff, bei dem Stage mitgeschnitten wurde.

Wer die Band gerne noch einmal selbst auf der Bühne erleben möchte, hat dazu am 20.07. die Möglichkeit. Dann werden Thunder gemeinsam mit Gene Simmons und The Brew die Turbinenhalle in Oberhausen rocken.

Thunder sind:

Danny Bowes – Vocals

Luke Morley – Guitars

Harry James – Drums

Ben Matthews – Guitars & Keyboards

Chris Childs – Bass & Dancing

https://www.facebook.com/thunderonline/

http://www.thunderonline.com/www

