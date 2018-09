Die Fähringischen Doom Metaller Hamferð haben ja nach Veröffentlichung ihres monumentalen ‚Támsins likam‚ Anfang des Jahres über Metal Blade Records eine ganze Reihe an Shows in Mitteleuropa gespielt. Jetzt ist es an der Zeit, nach Skandinavien überzusetzen, dieser Run enthält den ersten Auftritt der Band in Schweden, seit sie international aktiv sind.

Sänger Jón Aldará: „Eine vernünftige Tour für unsere Nachbarn im Norden ist schon lange auf unserer Wunschliste. Wir sind begeistert, dass es endlich soweit ist und dass wir Schweden mit einbeziehen konnten. Noch nicht dort gespielt zu haben, konnte man ja schon als Tragödie bezeichnen. Auch die Rückkehr nach Norwegen und Dänemark ist schön, dort wurden wir immer besonders herzlich empfangen. Es ist nicht zu leugnen, dass wir eine enge kulturelle Verbindung zu unseren nordischen Brüdern und Schwestern haben, daher wird diese Tour ohne Zweifel etwas ganz Besonderes!“

Mit an Bord sind die fährischen Black Doomer von Svartmálm, welche ihr Debütalbum Anfang des Jahres veröffentlicht haben.

Hamferð

+ Svartmálm

05.12.2018 DK – København – Beta 2300

06.12.2018 DK – Odense – Posten

07.12.2018 SE – Göteborg – Sticky Fingers

08.12.2018 NO – Oslo – Revolver

09.12.2018 NO – Trondheim – Hjorten Scene

Weitere Hamferð Liveshows sind in Deutschland, Belgien und den Niederlanden angesetzt.

Hamferð live:

02.10.2018 DE – Stuttgart, Club Zentral (w. Egonaut)

03.10.2018 DE – Leipzig, Hellraiser (w. Egonaut)

04.10.2018 DE – Hamburg, Bambi Galore (w. Egonaut)

05.10.2018 DE – Paderborn, Metal Inferno Festival

06.10.2018 BE – Saint Georges, From Dusk til Doom 4

07.10.2018 NL – Tilburg, Little Devil

„Támsins likam“ erschien in diesem Januar über Metal Blade Records. Auszüge und Videoclips dazu findet ihr auf metalblade.com/hamferd.

HAMFERÐ is:

Jón Aldará – Vocals

John Egholm – Guitar

Theodor Kapnas – Guitar

Ísak Petersen – Bass

Esmar Joensen – Keyboards

Remi Johannesen – Drums

