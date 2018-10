Am 27. Oktober lassen Schattenmann es bei ihrer ersten Headliner-Show im Kulttempel in Oberhausen krachen: Dazu veröffentlichten die Jungs aus Nürnberg heute einen offiziellen Show-Trailer. Die Band dazu in ihrem Facebook-Statement: „Die Spannung bei uns im Schattenmann-Headquarter steigt… Und bei euch hoffentlich auch! Um die Vorfreude auf unsere Headliner-Show am 27. Oktober im Kulttempel Oberhausen zu schüren, haben wir das, was euch erwartet, einfach mal in Bild und Ton verpackt…“

Samstag, 27.10.2018

Oberhausen, Kulttempel Oberhausen

Mülheimer Str. 24, 46049 Oberhausen

Einlass: 19.00 h, Beginn 19.30 h

Tickets (u.a. mit Merchandise-Guthaben) bereits ab sofort:

https://www.deinetickets.de/shop/pluswelt/de/start/?g=658

