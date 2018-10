Agrypnie veröffentlichen mit Grenzgaenger und dem dazugehörigen Pavor Nocturnus ihr bisher ambitioniertestes Projekt. Insgesamt fast zweieinhalb Stunden Musik mit Gästen wie J.J. von Harakiri For The Sky, Eviga von Dornenreich oder Marcel von Nocte Obducta zeugen von den unglaublichen Dimensionen dieses Werkes.

Bisher von Agrypnie nie gehörtes verschmilzt hier zu einem Gesamtwerk mit wütenden Momenten, aber auch tragenden, elegischen Songs oder gänzlich orchestralen Interpretationen.

Um dem Umfang gerecht zu werden, erscheinen beide Alben in einer Box mit hochwertigem Vinyl, Hardcover-Mediabook und vielen Extras.

Nun gibt Mastermind Torsten zum ersten Mal Ausschnitte aus Grenzgaenger frei. Insgesamt acht Songs werden im siebenminütigen Trailer angeteasert:

Bestellen könnt Ihr das Album bei:

Nuclear Blast: https://smarturl.it/grenzgaengernb

EMP: https://smarturl.it/grenzgaengeremp

Amazon: https://smarturl.it/grenzgaengeramazon

Play Store: http://smarturl.it/grenzgaengergoogle

Apple Music: https://smarturl.it/grenzgaengerapple

Agrypnie werden ebenfalls im Oktober 2018 mit Totalselfhatred, Arroganz und Asphagor durch Europa touren:

11.10. Weiher (DE), Live Music Hall

12.10. Magdeburg (DE), Factory

13.10. Oberhausen (DE), Helvete

14.10. Berlin (DE), Nuke Club

15.10. Dresden (DE), Loco Club

16.10. Erfurt (DE), Club From Hell

17.10. Wien (AT), Viper Room Vienna

18.10. Innsbruck (AT), p.m.k

19.10. Stuttgart (DE), Club Zentral

20.10. Olten (CH), Schützi

Das Album erscheint am 12. Oktober 2018 über Supreme Chaos Records.

Weitere Infos zu Agrypnie:

https://www.facebook.com/agrypnie.official/

https://scrmetal.de/de/

Kommentare

Kommentare