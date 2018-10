Am Freitag veröffentlichten Walking Dead On Broadway ihr neues Album Dead Era weltweit über Long Branch Records. Nach den 3 Singles Hostage To The Empire, Gospel Of The Kingdom und Song Of Courage, welche zusammen eine Video-Trilogie bilden (weiter unten zu sehen), sind nun also alle neuen 13 Tracks erhältlich. Als besonderes Fan-Spezial gibt es das Album als exklusives 2-LP-Boxset mit schwarz/weißer splattered Doppelvinyl, CD, WDOB-Kniesocken, 2 Stickern, 2 Plektren und einer von der Band unterschriebenen Autogrammkarte. All dies kommt in einer hochwertigen Hochglanzbox und ist exklusiv bei EMP erhältlich.

Der Broadway ist bekannt als das Herz der amerikanischen Theaterindustrie und wird oft als Synonym für herausragende und kritische Unterhaltung genutzt. Walking Dead On Broadway verfolgen die Idee dieser ehrlichen und unverfälschten Art der Kunst. Gegründet in 2009, veröffentlichte die Band ihr erstes Lebenszeichen mit der Mini-CD Welcome To Corpse Wonderland (2012), gefolgt von ihrem Debütalbum Aeshma (2014). Im Anschluss daran folgten Shows auf den großen Festivals, wie With Full Force, Wacken und Summer Blast, und Supportshows für Genregrößen wir Suicide Silence, Caliban, Eskimo Callboy oder Whitechapel. Nach einer kurzen Livepause veröffentlichten Walking Dead On Broadway ihr Zweitwerk Slaves (2016). Nun, knappe 2 Jahre später, unterschrieb die Band einen weltweiten Vertrag mit Long Branch Records und wird am 28.09.2018 ihr neues Album auf die Welt loslassen. Das Album mit dem Namen Dead Era markiert hierbei eine Zeitenwende für die Band. Mit dem neuen Sänger Nils Richber legt die Band mit dem neuen Silberling auch ihre Stilrichtung neu fest und verabschiedet sich weiter vom traditionellen Deathcore.

Tracklist Dead Era:

1. Dead Era

2. Red Alert

3. Hostage To The Empire

4. Our Labour, Our Idol, Our Pride

5. Punish The Poor

6. Gospel Of The Kingdom

7. Song Of Courage

8. The Fire Never Lies

9. Anti-Partisan

10. Standstill

11. Dead End Utopia

12. Your God Is A Tyrant

13. Benevolent Warfare

Line-Up:

Nils Richber – Vocals

Michael Kalusche – Guitars

Maximilian Klette – Guitars

Kevin Klemm – Bass

Stephan Hoffmann – Drums

