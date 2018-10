Na, zählt ihr schon die Tage, bis Darkness am 12. Oktober endlich ihr neues Album First Class Violence veröffentlichen?

Die Thrash Legenden haben heute ein Lyric Video zur neuen Single Low Velocity Blood Spatter veröffentlicht, das man sich hier ansehen kann.

Die Band hat bereits ein offizielles Video zum Titeltrack des Albums, First Class Violence, veröffentlicht, das man sich hier ansehen kann.

First Class Violence ist ein weiteres fehlendes Puzzleteil, um die Welt durch die wütenden und verzweifelten Augen von Darkness zu sehen! Jürgen „Ventor“ Reil (Kreator) und Tom Angelripper (Sodom) haben bei einem Song auf dem kommenden Album Gastvocals beigesteuert.

Hier kann man das Album vorbestellen, das als CD, limitierte Vinyl LP, Stream und Download erhältlich sein wird.

Darkness – First Class Violence

1. Prelude In E (Intro)

2. Low Velocity Blood Spatter

3. Neoprimitive

4. Hate Is My Engine

5. See You On The Bodyfarm

6. Zeutan

7. The Autocrazy (Autocracy) Club

8. Born Dead

9. First Class Violence

10. I Betray

Darkness live

12.10.2018 DE Essen – Cafe Nord (Record Release Show)

17.11.2018 DE Burgkunstadt – Lost Souls Club (Rise Of Chaos)

25.01.2019 DE Rostock – M.A.U. Club (Bangers & Maniacs)

12.-13.04.2019 DE Oberursel – Taunus Metal Festival

20.06.2019 DE Büßfeld – M.I.S.E. Open Air

http://www.darkness-thrash.de

https://www.facebook.com/darknessdeathsquad

