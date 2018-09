Mit ihrem neuen Album RISE haben THE UNITY die Musikfans überzeugt: Am 14.September auf Steamhammer/SPV veröffentlicht, stieg das Album am 21. September auf Platz 69 in die Offiziellen Deutschen Album-Charts ein.

Die Band meint dazu: „Wahnsinn! Wir können es im Moment noch gar nicht fassen: THE UNITY mit dem zweiten Album „RISE“ in den Offiziellen Deutschen Album Charts! Hammer! Was wir als Band in den vergangenen anderthalb Jahren seit Erscheinen unseres Debütalbums erleben durften, ist schier unglaublich: zwei tolle Tourneen, viele Festivals und jetzt der Einstieg in die Charts. Als wenn das noch nicht genug wäre, befinden wir uns gerade inmitten der Vorbereitungen für unsere nächste Tour, die uns ab 18. Oktober mit Axel Rudi Pell quer durch Europa führen wird. Wir freuen uns tierisch auf das Wiedersehen mit unseren Freunden und Fans, denen wir gar nicht genug für ihre Unterstützung danken können. Vielen, vielen Dank, ihr seid großartig!!!“

Dieser Erfolg will auch gebührend in der Heimat gefeiert werden! Am 17. November findet die Release-Show in der Jahnhalle in Nordenham statt. Vorher wird die Band aber, wie oben schon gesagt, noch zusammen mit AXEL RUDI PELL auf große Europa-Tour gehen.

Das Album ist erhältlich als limitiertes Box-Set (incl. CD, 2LP, Flagge, handsignierte Photokarte, 6 Track Bonus CD, Patch, Sticker etc.), CD Digipack, 2LP Gatefold, Download & Stream