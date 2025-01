Dymna Lotva: haben ihre Europatournee gestartet

Dymna Lotva haben am vergangenen Freitag ihre Tour mit Psychonaut 4 auf der ersten Etappe der A Sorrowful Journey European Tour gestartet!

Zugleich veröffentlichten die weißrussischen Black-Metal-Innovatoren ein Video ihrer kompletten Show auf dem letztjährigen Prophecy Fest als Vorgeschmack auf das, was auf der Tour noch kommen wird.

Dymna Lotvas Konzertvideo vom Prophecy Fest 2024 könnt ihr euch ab sofort hier ansehen:

Dymna Lotva Kommentar: „Time to hit the road and to give you an idea what happens when we are let loose on a stage, we proudly present you one of our latest and greatest shows“, schreibt die rätselhafte Sängerin Katsiaryna „Nokt Aeon“ Mankevich. „Prophecy Fest is definitely our favorite event with so many amazing old and new friends around. The main stage inside the mystical Cave Of Balve inspired us to reach a new level. See you all on tour!“

Wie bereits angekündigt, werden Dymna Lotva ihre ersten beiden Alben The Land Under The Black Wings: Swamp (Зямля пад чорнымі крыламі: Дрыгва) und Wormwood (Палын), die ursprünglich 2016 und 2017 veröffentlicht wurden, am 7. Februar 2025 neu veröffentlichen. Diese werden während der Tournee im Vorverkauf am Merch-Stand erhältlich sein.

Die Termine der A Sorrowful Journey European Tour 2025 sowie mehr Infos zu den Re-Releases findet ihr hier:

Dymna Lotva – aktuelle Besetzung

Katsiaryna „Nokt Aeon“ Mankevich – Gesang, traditionelle Flöten, Texte

Jauhien Charkasau – Gitarren, Bass, gesamte Musik

Mikita Stankevich – Gitarren, Hintergrundgesang

Wojciech „Bocian“ Muchowicz – Schlagzeug

