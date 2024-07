Eihwar: veröffentlichen explosive neue Single „Viking War Trance“

Haltet eure Streitäxte fest, Sterbliche! Die Apokalypse hat einen Soundtrack, und dieser wird Walhalla erschüttern. Begrüßt Eihwars neuesten trommelnden und schamanischen Hörsturz – Viking War Trance, die feuerspeiende, pulsierende Single aus ihrem kommenden Debütalbum.

Seht euch das Video zu Viking War Trance hier an:

Aus den Urschreien von Mark und Asrunn entsteht ein akustischer Aufruhr, der teils Berserkerschlägerei, teils Rave aus Walhalla selbst ist. Viking War Trance ist eine Hymne für die wilden, ungezähmten Geister, die am Rande von Ragnarök tanzen. Mit der rohen Kraft und den urwüchsigen Beats der altnordischen Krieger, verschmolzen mit dem elektrisierenden Chaos des modernen Trance, schmettert dieser Track die Vergangenheit in die Zukunft wie Thor seinen Hammer schwingt.

„We are heavy drops of rain announcing lightning“, sagen Eihwar. „May Viking War Trance be the pagan primal cry that unleashes your inner beast. Become who you are, brothers and sisters! Arise! No fear, no limits“

Viking War Trance erscheint am 20. September auf Season Of Mist.

Vorbestellung & Pre-Save: https://orcd.co/eihwarvikingwartrance

Mehr Infos zu Eihwar und ihrem kommenden Album Viking War Trance findet ihr:

Eihwar – Besetzung:

Asrunn (Gesang, traditionelle Percussion)

Mark (Gesang, Schlagzeug-Pads, Samples)

Eihwar online:

www.eihwar.com

www.facebook.com/eihwar.music

www.instagram.com/eihwar.music