Eluveitie: veröffentlichen Lyric-Video zu „Exile Of The Gods“

Während sich das Rad des Jahres auf die feindlichen Tage der Weihnachtszeit zudreht und die wilde Jagd die Fährte der Sterblichen aufnimmt, gießen die Schweizer Metal-Legenden Eluveitie einmal mehr ihre Verzweiflung über die Verlassenheit der Welt durch ihre Götter in fantastische Visuals. Am 7. Dezember veröffentlichte die Band um Chrigel Glanzmann und Fabienne Erni ein Lyric-Video zu Exile Of The Gods.

Seht euch das neue Video hier an:

Gründungsmitglied Chrigel Glanzmann äußerte sich bereits zu der Single:

„Wir freuen uns sehr, unsere neue Single Exile Of The Gods mit euch zu teilen – nach Aidus die ‚zweite Seite‘ im nächsten Kapitel von Eluveitie. Unser aktueller Weg führt uns weit zurück in die Vergangenheit. Und zurück in die Gegenwart! Unser neuer Liederzyklus basiert auf einem sehr alten mythischen Text – dem hermetischen Lamento. Obwohl es nicht aus der keltischen Kultur stammt, wissen wir heute, dass seine Worte von den keltischen Druiden übernommen, assimiliert und fortan gelehrt wurden. In der Interpretatio Celtae wurden seine Lehren dem dreifaltigen keltischen Gott Lugus zugeschrieben. Dieser uralte Text enthält eine Art Prophezeiung, die einige sehr ernste und wichtige Worte für uns moderne Menschen von heute enthält – selbst wenn wir davon ausgehen, dass er sich nicht auf unsere Zeit bezieht (was ich persönlich allerdings glaube).“

„Unter vielen anderen Dingen, die die Klage des Lugus voraussagt: …von deinem Glauben wird nichts übrig bleiben als eine leere Erzählung, die deine eigenen Kinder in der Zukunft nicht glauben werden; nichts wird übrig bleiben als gemalte Worte, und nur die Steine werden von deiner Frömmigkeit erzählen. Denn die Götter, die sich einst auf der Erde aufhielten, werden von der Erde nach Antumnos zurückkehren. Die Götter werden sich von den Menschen entfernen, eine schmerzliche Sache! Die Welt wird verwüstet sein, ohne die Gegenwart ihrer Götter. Und genau darum geht es in unserer neuen Single!“

„Der alte Text macht jedoch deutlich, dass es hier nicht nur um mythologische, religiöse oder spirituelle Themen geht. Denn er spricht in diesem Zusammenhang auch sehr deutlich über die Entwicklung der Beziehung des Menschen zu Mutter Erde und weist auf ganz konkrete Handlungen von uns (heute) und deren Folgen in und für die Natur und damit letztlich für uns hin. Und so freuen wir uns, unseren brandneuen Song mit euch allen zu teilen! Und wir hoffen, dass er euch genauso gut gefällt wie uns und dass ihr vielleicht sogar ein wenig Inspiration darin finden könnt! Habt Spaß!“

Streamt den Song hier: https://eluveitie.bfan.link/exile-of-the-gods

Eluveitie sind derzeit auf Tour mit den finnischen Metal-Veteranen Amorphis und Nailed To Obscurity.

14.12. DE Wiesbaden – Schlachthof

15.12. LU Esch/Alzette – Rockhal

16.12. DE Oberhausen – Turbinenhalle

17.12. DE Hamburg – Große Freiheit

