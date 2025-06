Ema Wine: veröffentlicht ihr neues Album „Ashes“

Mit ihrem neuen Album Ashes legt die aufstrebende Künstlerin Ema Wine ein schonungslos ehrliches Werk vor, das tief in persönliche Erfahrungen eintaucht. Die Songs handeln von Entfremdung, Resilienz und der Suche nach Identität als junge Frau in einer pulsierenden Metropole.

Jeder Track beleuchtet einen anderen Aspekt des Gefühls, fehl am Platz zu sein – vom Zweifeln an der eigenen Zugehörigkeit bis hin zum Finden von Stärke in der Unabhängigkeit. Mit rohen, direkten Texten und einer Mischung aus intensiven und intimen Klangwelten gelingt es der Künstlerin, die Einsamkeit, das Chaos und die Freiheit einzufangen, die mit dem Versuch einhergehen, sich in einer Stadt wie London selbst zu definieren.

Hier könnt ihr Let Burn vom Album Ashes antesten: