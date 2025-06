Ynnerspeaker: streamen erste Single „Scamillus“ vom kommenden Debütalbum

Die Band kommentiert: „Unser erstes Single-Release von Keine Distanz steht im Zeichen des absurden Strebens der Menschheit nach Unendlichkeit. Wir fordern mit singen Chören, treibendem Bass und eingängigem Gitarren auf, der Absurdität tanzend zu begenen und mit Scamillus unendlich zu sein. Du ragst in den Himmel zum Sonnenlicht, dein Schatten dem Sonnenrythmus entspricht.“

Seht euch hier das Video zu Scamillus an:

Scamillus Stream: hier

Jan und Markus verbindet eine enge Freundschaft seit ihrer Jugend, geprägt von ohrenbetäubenden Jamsessions in entlegenen Proberäumen und endlosen nächtlichen Fahrten über leere Landstraßen im Ford Escort. Inzwischen leben Jan und Markus 500 Kilometer voneinander entfernt – doch sie machen weiterhin rohe, kompromisslose Musik. Aus nächtlichen Jams wurde Ynnerspeaker – ein digitales Projekt. Das Prinzip ist das Alte: Alles ist erlaubt, nichts wird erklärt. Chöre treffen auf Noises, elektronische Drums, analoge Synths und verschiedene Gitarren. Jeder Track entsteht im kreativen Pingpong.

Die Musik auf Keine Distanz basiert auf Intuition und Improvisation mit einem dunklem, atmosphärischem Unterton. Keine Distanz ist ein sinnlicher Blick in den grauen Himmel. Ein fester Griff ins feuchte Moos. Ein klarer Blick ins Jetzt. Wie ein nasser Handschuh, der langsam durchwärmt. Ein guter Grund zu gehen. Eine Einladung zu bleiben. Ein weiter Weg bis zur verschlossenen Tür.

Jan Loges (Komposition, Instrumente, Mix) spielt Piano und Synthesizer in der Noiserock/Postmetal Band Feedy und war Gitarrist in der Psychedelic-Rock Band Brahms. Markus Wiese (Komposition, Instrumente, Texte) war Gitarrist, Texter und Sänger in der Psychedelic-/Stoner-Band The Penguins Ate My Soul and Teil des Electronica-Duos MaMa.

Ynnerspeaker wollen mit ihrem Debüt nicht unter allen Umständen gefallen – sondern berühren, überraschen, herausfordern.