EMP: haben im Dezember Rabatte für Neukunden und Bestandskunden

EMP, der führende europäische Versandhändler für Rock- und Entertainment-Merchandising, bietet seinen Kunden einige besondere Aktionen für den September 2025. X-Mas Deals Willkommen in der Schnäppchenbäckerei!

Derzeit können Neukunden mit dem Code EMP15NC1225 15 % Rabatt erhalten, wenn sie einen Mindestbestellwert von 39,00 € erreichen. Diese Aktion ist gültig vom 01.10. bis 31.10.2025.

Aber auch Bestandskunden kommen nicht zu kurz. Mit dem Code EMP10EC1225 erhalten sie 10 % Rabatt auf ihre Bestellung ab einem Mindestbestellwert von 39,99 €. Auch diese Aktion läuft vom 01.10. bis 31.10.2025.

Exklusiver Time For Metal EMP Rabatt Code:

Code: XMAS20

Laufzeit: 01.12.2025 – 22.12.2025

Discount: 20%

MOV (auf den gesamten Warenkorb): DE AT 70 € / CH CHF69,95

Excluded Products: Global Exclusions + Reduzierte Artikel (SALE)

Costumer Group: Country_DE, Country_AT, Country_CH